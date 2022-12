Lavoro, Volpi (Fdi): Da Calderone idee chiare e progetti concreti

“L’audizione di oggi del Ministro Calderone in commissione Lavoro alla Camera è stata puntuale ed esaustiva. Il Ministro ha presentato un quadro completo delle linee guida per il lavoro che intende portare avanti e ha mostrato competenza, chiarezza e propensione ad una continua collaborazione con il Parlamento. Non possiamo che essere soddisfatti del coinvolgimento delle commissioni parlamentari sui temi prioritari che dovranno essere affrontati già dall’inizio del prossimo anno e che ricalcano i bisogni della nazione. Il ministro Calderone ha mostrato di avere idee chiare e progetti concreti per quanto riguarda la de contribuzione delle pensioni, il futuro e la revisione del reddito di cittadinanza, la riduzione del cuneo fiscale, l’inclusione e la parità di genere nel mondo del lavoro, la gestione dei flussi rispetto ai tassi di occupazione e gli investimenti sulla formazione professionale. Il disegno uscito dall’audizione di questa mattina è ben progettato, lavoreremo al fianco del ministero per riuscire a ridare slancio al mondo del lavoro e far ripartire l’Italia nel più breve tempo possibile”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato.

