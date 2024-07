Astrotarocchi 6 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

6 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete questo fine settimana cercherete di capire cos’e’ che si ripete ormai da tempo, ( riferito ad ognuno nel settore che a suo avviso e’ colpito di piu’ ) sempre allo stesso modo, creando confusione, vi e’ chiaro che dovrete mettere a posto qualcosa e inizierete a lavorarci su, la giornata e’ comunque tranquilla

Toro ci sono cambiamenti di direzione e qualcosa che a voi non convince, dovete stare tranquille, quello che non vi convince si chiarira’ e risolvera’ da se’, e potrete, in tutta tranquillita’ ritornare a fare le vostre cose, la giornata e’ buona

Gemelli a volte presentire qualcosa puo’ essere poco simpatico, ma in questo caso no, prossimi giorni avrete la sensazione netta che qualcosa si aggiusta e avete ragione, qualcosa si sistemera’, per una volta tanto la precognizione e’ positiva, e anche la giornata

Cancro cercherete la pace e la tranquillita’ avrete bisogno del silenzio, solo cosi la mente riesce a riposare e a rinfrancarsi dalle fatiche, arrivano comunicazioni per uno spostamento, e comunque la giornata e’ tranquilla

Leone c’e’ molta lucidita’ e chiarezza nelle idee, sapete cosa fare ma non ne avete una gran voglia, fate quello che sentite, per il resto non manchera’ tempo per farlo, e’ meglio rilassarsi e aspettare un momento di maggiore energie, la giornata scorre serena

Vergine arrivano buone notizie ma nel contempo ci saranno piccoli ostacoli da superare per arrivare alla vostra meta, non date troppo retta a chi ha sempre da ridire e tutte le verita’ in tasca, in realta’ le tasche di certe persone sono vuote, la giornata e’ cosi cosi

Bilancia ci sono in vista delle riconciliazioni piu’ o meno in questo periodo, arrivano doni e sorprese e potrebbe anche una bella passione che nasce, e comunque la giornata e’ tranquilla

Scorpione la parola chiave per voi e’ : non e’ come sembra quindi se qualcosa la guardate in un certo modo, non e’ detto che sia come pensate voi, cercate di osservare piu’ da vicino, magari scoprite cose diverse, e comunque la giornata sembra scorrere liscia

Sagittario arrivano per voi cambiamenti veloci, e la carta consiglia di riflettere prima di prendere qualunque decisione, arrivano eventi positivi, quindi non c’e’ nulla che non va, solo che come in un teatro i scenari cambiano velocemente, per voi, in questo periodo sara’ la stessa cosa

Capricorno si sta facendo troppa confusione, se non si sanno con certezza le cose, si possono ipotizzare delle possibilita’, ma non si puo’ dare per scontato nulla, c’e’ necessita’ di tempo e solo lui puo’ farci capire se e chi ha ragione o torto, la giornata e’ tranquilla

Acquario le cose diventano impossibili solo quando pensiamo che lo siano, diversamente si fa gradino per gradino fino in cima alla scala, nessuno dice che e’ facile ma nemmeno al contrario e’ impossibile, quindi invece di mettere limiti, andate oltre e chissa’ che non ci riuscite davvero ?

Pesci non lasciatevi condizionare dal parete altrui specie se non richiesto, sapete sbagliare e far bene anche da soli, ed e’ esattamente quello che fate sempre, continuate cosi, la giornata scorre serena

