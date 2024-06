Astrotarocchi 4 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

04 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete il momento di non comprensione in generale di un po’ di fatti sta per finire, ci sono soluzioni ad ostacoli che sono sopraggiunti ma in generale la situazione e’ ottima e la giornata anche

Toro la giornata e’ un po’ frenetica, ma interessante, ci sono nuove conoscenze che si apprestano ad arrivare a voi, qualcuna interessante altre meno, ma gia’ che movimentano un po’ il clima troppo fermo e’ una gran cosa, appunto la giornata sara’ interessante

Gemelli arriva un colpo di fortuna, un po’ dovrebbe essere favorito il settore economico, con nuove entrate e nuove possibilita’, comincia anche un modo diverso di lavoro, insomma in pentola bolle molto, sicuramente nei prossimi giorni, le entrate aumentano, e anche la voglia di fare sara’ maggiore, la giornata e’ buona

Cancro arriva una fase molto positiva per voi, dove abbondanza e’ la parola d’ordine, facile che sia di ordine materiale ma non e’ detto che sia solo in quel settore, sta di fatto che il periodo e’ buono e la giornata anche

Leone arrivano notizie di lavoro, sembra che arrivi qualcosa di nuovo o di rinnovato e che gia’ conoscete, inizia e si apre una bella porta fatta di soddisfazioni, ottimi risultati e buone entrate, a voi la scelta ovviamente se accettare o meno, la giornata e’ buona

Vergine cambiamenti ulteriori di pensiero o magari proprio di direzione direi che a breve si faranno e sono proprio quelli che apriranno delle strade per cambiare cose importanti, chi casa, chi lavoro ecc, la giornata e’ buona e arrivano notizie importanti

Bilancia attenzione a non cambiare direzione ora, rischiereste di girare in tondo per ritornare al punto di partenza. Dovrete essere decisi e determinati a portare avanti le vostre cose senza farvi confondere da niente e da nessuno, in tal caso la giornata scorrera’ liscia.

Scorpione Ci sara’ molta chiarezza sulle cose da fare e sapete gia’ a priori che i sacrifici si dovranno fare, sarete a tratti malinconici e confusi, a tal proposito non fatevi prendere la mano dalla confusione, e contrastate questo tipo di energia, la giornata e’ buona, nonostante gli alti e bassi dell’umore

Sagittario In questa giornata osserverete molto, ma tacete anche molto, avete proprio la necessita’ di osservare e capire meglio alcune dinamiche, ci sara’ un colpo di fortuna, magari non si tratta di soldi, ma di una mano che avrete e che non v’aspettate, direi che la giornata e’ positiva

Capricorno nelle amicizie anche se poche sapranno dimostrare tutto il loro affetto, nell’amore le questioni possono risolversi, avete molto faticato, ma per molti ci sara’ la soddisfazione della riuscita, per gli altri state tranquilli che arriva sia la stabilita’ che l’amore, la giornata e’ buona

Acquario questa giornata ci saranno scelte da fare o piu’ possibilita’ d’intraprendere qualcosa, ci saranno un po’ di alti e bassi in famiglia, cose che non sembreranno troppo chiare, ma a mano a mano che andra’ avanti la giornata arriva la schiarita, e’ solo un momento di tensione che passa, la giornata e’ nuvolosa

Pesci Ci sara’ qualcuno che vi dara’ un consiglio, accettatelo senza riserve e’ una persona che a voi ci tiene particolarmente , c’e’ una bella protezione atta a non farvi fare passi falsi. Arrivano notizie riguardo una festa un avvenimento che sara’ l’occasione per ritrovarvi con delle persone, ci saranno momenti di gioia e di svago.



Buon martedi



