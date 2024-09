Astrotarocchi 3 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 03 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete stare a casa in protezione, tranquilli, a volte e’ salutare, ma quando diventa troppo soffocante e’ bene mettere il naso fuori la porta e godersi anche una giornata in liberta’, fatelo ogni tanto vi fa bene e la giornata scorre tranquilla

Toro arrivano comunicazioni e scelte da fare, possono riguardare il lavoro e possono arrivare da persone che comunque vi sono amiche, se un po’ di crisi c’e’ stata, state serene c’e’ anche la ripresa, ricordate che non e’ sempre notte, per voi arriva il giorno e la giornata e’ buona

Gemelli qualcuno festeggia una nascita, e se si tratta di una cosa nuova o rivista e corretta da fare in famiglia porta una ventata di aria fresca e belle novita’, oltre a trovare la sua stabilita’ nel tempo, la giornata e’ buona

Cancro qualcosa che dovevate fare con una certa abilita’ e’ in procinto di realizzarsi, prima la carta consiglia di controllare che sia proprio tutto a posto, per evitare semplicemente di doverlo fare dopo, la giornata e’ incentrata sui progetti che avete in mente, in ogni caso e’ buona

Leone fermarsi troppo a lungo a pensare a quello che dovete fare rischia di bloccarvi per tempo senza riuscire a progredire, in realta’ per progredire si deve fare anche quello che non ci piace a volte, anzi proprio grazie a quello che si va avanti, fate le cose che non vi vanno, cosi vi eliminate il problema, la giornata scorre tranquilla

Vergine quando le situazioni diventano noiose e’ pesanti le soluzioni sono 2 o mollate o parlate chiaro e dite quello che pensate, oggi dovrete scegliere quella piu’ indolore e la giornata prevede un po’ di dubbi, ma scorre

Bilancia la fortuna aiuta gli audaci, qualcosa vi sara’ all’improvviso chiaro e per un’intuizione improvvisa risolvete una questione, in realta’ piu’ che l’audacia che serve per risolverla, e’ l’intuizione che vi aiutera’, datele ascolto

Scorpione un amicizia vi propone qualcosa di nuovo e interessante che non e’ da sottovalutare, portera’ i suoi vantaggi e direi che come reinizio di anno lavorativo le proposte non mancheranno e la giornata cammina veloce

Sagittario si sceglie qualcosa nell’arco della giornata che ha a che fare con sentimenti e ci si mette stabili nella decisione presa, sara’ poco popolare, ma almeno avete fatto qualcosa che fa bene a voi, la giornata e’ in velocita’ nelle decisioni

Capricorno i cambi di direzione in questo momento non sono possibili ma a breve ci saranno di nuovo occasioni d’afferrare al volo e possono riguardare piu’ settori vitali, la giornata e’ comunque tranquilla

Acquario qualcuno per lavoro o per cambio di casa inizia a pensare o ad un trasloco o ad un vero e proprio cambio di vita, dove si possa essere piu’ sereni e ci accosta di piu’ al proprio modo di vedere le cose, qualcuno potrebbe trasferirsi definitivamente, la giornata e’ buona

Pesci attenzione a momenti di tensione, provate a mantenere i toni calmi, anche se a volte e’ veramente difficile, meglio una discussione in meno, per una soddisfazione in piu’ nel breve futuro, a volte necessita’ aguzza l’ingegno.



Buon martedi a tutti

