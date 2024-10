Astrotarocchi 3 ottobre 2024

🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

03 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete un po’ di sbalzi di umore potrebbero infastidire la giornata ma se gia’ lo sapete, potete tranquillamente gestirli e far buon viso a cattivo gioco, comunque la giornata alla fine scorre

♉️ Toro si naviga verso le soluzioni a questioni ferme, e si sceglie la via della chiarezza, arriva nel contempo il benessere un po’ in tutti i settori vitali, non sara’ tutto oggi ma piano piano si sistema.

♊️ Gemelli arriva la fortuna e o nel lavoro o nella casa con un po’ d’astuzia arrivate a guadagnare molto terreno perso, e qualcosa di vecchio cambia, in realta’ lo modificherete e questa sara’ la vostra fortuna, la giornata di oggi e’ buona

♋️ Cancro finisce un amicizia a cui si era creduto e si prende la propria strada, si rimane delusi a volte piu’ del perdere un amore ma anche questo fa parte del pacchetto, arrivano buone notizie per i soldi e la giornata ha una buona piega

♌️ Leone attenzione a non battibeccare con nessuno e’ un momento in cui tutti sono un po’ nervosi e’ facile saltare per aria fareste meglio ad evitare e far passare la giornata tranquilla

♍️ Vergine un accordo con qualche amico, forse per fare qualcosa insieme sta per arrivare, potrebbe nel tempo diventare una vera attivita’, anche redditizia non scartate nulla

♎️Bilancia siete maturati e cambiati, avete fatto molta esperienza ma questa esperienza sopra tutto servira’ ora per agire in maniera diversa di fronte alle stesse situazioni e forse qualche cosa che si ripete e non va bene per voi, cambiera’, in meglio

♏️Scorpione verra’ reso noto qualcosa che non sapete, e che comunque vi ha dato molto fastidio, le soddisfazioni impiegano tempo ma poi arrivano, aspettatele perche’ ci siamo

♐️Sagittario potrebbe esserci qualche sbalzo di umore anche per voi, ma se tenete a freno l’impulsivita’ la giornata scorre liscia e senza discussioni

♑️Capricorno qualcosa di fastidioso finalmente si blocca e le scelte che farete ora sono durature, riflettete prima di agire e la giornata e’ buona comunque

♒️Acquario non v’intestardite su qualcosa che sapete non fa per voi, lasciate andare e voltate le spalle a chi non lo merita, e’ possibile un uscita con amici, la giornata comunque e’ piacevole

♓️Pesci dalla confusione siete fuori, e infatti iniziera’ qualcuno che pensava non ne sareste mai uscite di trovare accordi per evitare danni, stara’ a voi stabilire chi merita e chi no, a volte il tempo aggiusta da se’ le cose, la giornata e’ tranquilla



