Astrotarocchi 3 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 03 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete avete una bella stanchezza arretrata e tanti sacrifici ancora da fare ma nonostante questo, tendete a non dare troppa importanza a come ci siete arrivate, maggiormente state guardando avanti e fate bene, le mete sono ormai vicine, sapete che i vostri sogni stanno per diventare realta’, poco importa cio’ che e’ stato, ormai e’ quello che si deve raggiungere l’unico obiettivo, la notizia buona e’ che c’arriverete

Toro arrivano notizie attese o anche persona di cui siete in attesa e le notizie che porta sono sicuramente molto positive che riguardano la famiglia e il ritorno alla pace e alla serenita’, si faranno nuovi progetti, o traslochi per un nuovo inizio per altro molto fortunato e potreste incontrare un nuovo amore, ovviamente non accade tutto in un giorno, ma nel tempo sicuramente si, la giornata e’ positiva

Gemelli l’amore vi lascia un po’ con un clima di confusione, non riuscite a comprendere quello che volete, se dovete cambiare direzione o lasciare tutto cosi com’e’, insomma la scelta non e’ facile per niente, la paura di sbagliare e’ molta, tuttavia al momento giusto lo farete e con ottimi risultati

Cancro nuovi inizi sono pronti per voi, vi muovete con la convinzione di essere nel giusto e in effetti si siete nella giusta direzione, per alcune cose andra’ bene farle con il cuore, per altre occorrera’ razionalita’ e volonta’, in ogni caso arriverete alla vostra meta un po’ stanchi, ma soddisfatti, la giornata e’ buona

Leone la giornata si presenta bene, con molte cose da fare, idee da mettere in pratica, arrivano notizie per questioni pratiche che vanno comunque messe a posto, l’energia e’ ottima per fare tutto e nella giusta maniera, quindi procedete senza indugio

Vergine ci sara’ un accordo che prenderete per risolvere una faccenda e si trovera’ la giusta misura che non crei problemi ne’ a voi ne’ alla controparte, la giornata e’ intensa ma con le giuste soluzioni per ogni cosa, arrivano notizie da qualcuno che e’ di vostro interesse, occorrono discorsi chiari

Bilancia ci sono novita’ in arrivo fortunate e positive e il ritorno di qualcuno o qualcosa che gia’ si e’ vissuto in precedenza, si trovera’ una stabilita’, e ritorna tanta tanta positivita’, le scelte ovviamente saranno le vostre, ma qualunque esse siano per voi la vita cambia e finalmente in meglio, la giornata e’ buona

Scorpione recentemente qualche problema economico vi ha un po’ preoccupato, mantenete paura state ricominciando a risalire , e’ faticoso ma presto si ritorna in equilibrio. La giornata e’ indaffarata ma tranquilla

Sagittario arrivano notizie di chiarimento e forse anche qualche premio per la produttivita’, il lavoro va alla grande soprattutto per chi lavora in proprio. A breve prendera’ il volo. La giornata e’ buona

Capricorno si chiude un capitolo definitivamente e le possibilita’ di riapertura non ne darete quello che non serve alla crescita, non e’ necessario che torni, la giornata e’ buona

Acquario si risolve qualcosa che vi ha molto fatto penare arriveranno soldi che vi spettano , quindi se siete in attesa ci siamo, sicuramente per chi lavora per conto proprio un bel movimento di clienti , il momento inizia ad essere molto positivo

Pesci attenzione a qualcuno che e’ un po’ furbetto e prova spesse volte a cambiare le cose che dite in altre, non e’ piu’ il caso di tenerlo a portata di orecchio, ma siate molto chiari quando lo manderete al paese di molto lontano, lo capira’ molto bene. La gionata e’ buona



Buon lunedi a tutti



