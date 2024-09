🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

28 Settembre 2024



♈️ Ariete arrivano notizie in famiglia molto positive, di qualcuno a cui proprio non pensate che vi fara’ piacere ma non e’ che proprio impazzirete, c’e’ sempre il sospetto che possa poi ripensarci o esserci dell’altro sotto, e’ cosi c’e’ dell’altro e non dovreste affidarvi completamente, nasconde dell’altro, il fine settimana e’ tranquillo

♉️ Toro Un po’ di sofferenza e di down morale c’e’, ma quello che non sapete e’ che molto avete imparato, e che quindi con tutto il bagaglio state andando verso una bella rinascita, fatta di molte cose che ancora non vedete, ma non tarderanno molto, il fine settimana e’ tranquillo

♊️ Gemelli arriva personalmente a voi la fortuna ad aiutare e risolvete le cose che sono in sospeso, o magari semplicemente avrete ” regali ” che la vita vi fa’, sta di fatto che tutta la pesantezza vi lascia e fa posto a un bel sole, un estate in pieno autunno, il fine settimana e’ buono

♋️ Cancro ci sono in arrivo soldi o guadagni in piu’ che non v’aspettate, possono arrivare da rimborsi, lavoro che vi deve essere pagato e avete perso le speranze, in ogni caso entrano soldi e l’umore risale, sistemate qualche conto si sistema e il fine settimana e’ buono

♌️ Leone qualcuno di voi decidera’ di cambiare direzione, alle faccende che non sapevate come risolvere, c’e’ chiarezza e un voler concretizzare cose che avevate in mente, e lo farete con ottimi risultati, il fine settimana e’ buono

♍️ Vergine arrivano situazioni che vi portano ad un successo duraturo nel tempo, la strada da intraprendere sara’ chiaramente indicata da alcuni segnali inequivocabili, date loro retta e sicuramente arriverete dritte a meta, il fine settimana e’ tranquillo

♎️Bilancia c’e’ qualche azione che farete che non e’ molto ragionata ma sicuramente non ci sono dubbi, andra’ bene, e vi fara’ ottenere una bella realizzazione, a volte l’istinto non va troppo ragionato si agisce e si spera funzioni, nel vostro caso si funzionera’

♏️Scorpione la chiave per risolvere alcune questioni, e’ cambiare direzione e prendere altre strade, sono quelle che un po’ spaventano perche’ non le conoscete, ma sono proprio quelle mai praticate quelle che ci vogliono per voi, il fine settimana e’ buono

♐️Sagittario un uscita con le amiche non puo’ che farvi bene, l’argomento e’ sempre l’amore, ma almeno si riesce a sdrammatizzare e a farci magari una risata su, il fine settimana e’ divertente

♑️Capricorno arrivano notizie o persona che la riporta creando confusione all’improvviso riuscire comunque a rimanere concentrate e ferme sui vostri punti e quindi non vi farete impressionare e andrete dritte per la vostra strada ed e’ anche il consiglio che vi danno le lame, non ascoltate nulla e andate avanti

♒️Acquario Cambiamenti in vista e sotto tutti i settori pero’ non sempre il cambiamento e’ negativo, anzi se una cosa e’ bloccata una bella falciata e si riattiva, e per oggi sembra sia cosi questo cambiamento, atto a smuovere le cose cristallizzate

♓️Pesci all’improvviso ci sono scelte da fare che riportano la serenita’ e la tranquillita’, e potreste avere delle intuizioni piuttosto forti a cui dovreste dare credito, sono veritiere



