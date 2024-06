Astrotarocchi 23 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

23 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete attenzione alla gelosia di qualcuno nei vostri confronti, quasi sicuramente e’ una persona che considerate amica o amico, trae poco vantaggio dall’esserlo sicuramente, ma non ne puo’ fare a meno e a voi vi disturba non poco, cercate di tenerla a distanza

Toro arrivano notizie costanti da parte di qualcuno, forse di una persona di vostro interesse. la quale e’ un po’ leggera negli atteggiamenti e nei discorsi, per evitare qualunque problema forse e’ il caso di parlargliene, se comprende la vostra necessita’ bene, diversamente evitate di fare discorsi seri con questa persona, la giornata e’ buona

Gemelli arriva una proposta interessante da parte di qualcuno, potrebbe trattarsi o di un accordo da stipulare per una casa, o un lavoro insolito, da fare insomma qualcosa di nuovo c’e’ in arrivo, ma non escludo comunque un nuovo amore dove si potrebbe arrivare a costruire…il nido, la giornata e’ buona

Cancro ci si mantiene coerenti con i propri pensieri, e sinceri verso se stessi, vi adoperate molto per aiutare gli altri a trovare soluzioni, ma ahime’ non sempre viene dato il giusto valore a questo e quando accade l’umore va a terra, la cosa da capire e’ che quando hanno da dire male di altri, parlano di se stessi non di voi, non cedete a questo, e andate dritti per la vostra strada, non siamo tutti uguali. Per fortuna. La giornata e’ buona

Leone c’e’ un po’ di confusione riguardo a questioni che riguardano un accordo ma c’e’ anche una chiave per venirne a capo, senza creare troppi squilibri, attenzione questo accordo potrebbe non essere ancora in atto, in tal caso se ancora dovra’ accadere mettete tutto nero su bianco, in modo che non ci siano dubbi futuri, la giornata scorre tranquilla

Vergine all’improvviso potreste incrociare qualcuno che davvero non vedete da molto tempo, e questa cosa smuovera’ tutta la parte sentimentale chiusa da tempo in un cassetto del cuore, e questa cosa vi portera’ una grande pace nel cuore, forse un chiarimento che aspettate da tantissimo tempo sara’ proprio questa l’ora di farlo, la giornata e’ ottima

Bilancia : un cambiamento di direzione sopratutto d’idee in base ad alcune notizie ricevute o che riceverete vi fa molto pensare e si chiariscono alcune cose che erano in sospeso e si sapra’ anche come comportarvi, la giornata come gia’ detto e’ un po’ di alti e bassi e l’umore anche, cercate di passare momenti distensivi

Scorpione ci saranno momenti molto belli e intensi da viversi in famiglia, qualcosa di fortunato per voi e’ in arrivo, forse qualche amicizia che vi riconosce i meriti per quello che fate, attenzione solo ad un po’ di confusione che c’e’, cercate di fare una cosa per volta e con calma, entro qualche giorno passa

Sagittario ci sono anche per voi notizie di accordi da prendere con qualcuno a cui tenete inizia un momento veramente molto positivo dove tutto all’improvviso prende una piega diversa, possono esserci nuove amicizie, nuove situazioni lavorative e sicuramente pur sembrandovi strano, vi renderete conto che tutto cambia in un attimo a volte, la giornata e’ buona

Capricorno un evetuale incontro di tipo amico / sentimentale nasce sotto buoni auspici sarebbe un peccato farselo scappare non provare a vedere come si sta con una persona, sono possibili incontri e nuove coppie si preparano ad affrontare il futuro insieme, la giornata e’ tranquilla

Acquario la vita inizia a girare dal vostro verso arrivano diverse cose nuove, amori, lavori insomma e’ un estate davvero molto positiva e piena di voglia di cambiare, intanto cominciate dalle piccole cose, e piano piano s’arriva alle grandi, vedrete che tutto sembrera’ migliore, sopratutto se davvero lo volete, allora si che le cose andranno bene, la giornata e’ tranquilla

Pesci la giornata scorre serena, ci sono inviti e notizie che portano serenita’ e pace, c’e’ la necessita’ per voi di stare bene e sopratutto una grande voglia di ripresa un po’ in tutti i settori, e questa sara’ la spinta giusta, per oggi la giornata scorre liscia



