🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 20 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete giornata tranquilla dove si pensa alle proprie faccende e si cerca una soluzione a qualcosa che si risolve con facilita’, direi cose pratiche di tutti i giorni, solo magari un pochino piu’ stanche

🟧Toro le idee non mancano, e ne arrivera’ qualcuna migliore di altre, va un po’ messa a punto, ma si sistema al meglio che si puo’

🟨Gemelli un po’ di nostalgia a volte assale, ma a brevissimo il vento cambia e portera’ una bella ventata di novita’ e di persone nuove, un periodo davvero brillante e da sfruttare al meglio

🟪Cancro la chiarezza e’ fatta, dovrete solo decidere da che parte andare e iniziare a costruire mura solide e confortevoli, occorre tempo ma la vostra costruzione sara’ solida e molto molto forte, come del resto ormai lo siete voi

🟧Leone ci sono questioni che non vi sono chiare, tempo qualche giorno lo saranno e potrete mettervi in moto adeguatamente per risolvere le vostre faccende e ritornare alla tranquillita’

🟨 Vergine e’ possibile che qualcuno vi dichiarera’ i suoi sentimenti, ed e’ possibile che finalmente capirete il perche’ vedevate strane alcune cose, all’improvviso tutto e’ chiaro, stara’ poi a voi decidere cosa fare o no.

🟪Bilancia la chiave per sbloccare qualcosa c’e’, arriva al momento giusto e al posto giusto e porta finalmente la chiarezza che tanto volete avere ed e’ giusto che abbiate, per ora ci vuole fede e pazienza

🟧Scorpione la giornata e’ un po’ in corsa ma nulla che non si risolva nella giornata stessa, solo un po’ di stanchezza e affaticamento ma alla fine una buona giornata

🟨 Sagittario il coraggio non vi manca per affrontare le battaglie e le vincerete sicuramente ci saranno dei cambiamenti e un nuovo inizio per voi, un po’ di pazienza e tutto arriva

🟪Capricorno con la tenacia si ottiene tutto, e voi sicuramente fra tutti lo siete moltissimo, ma quando non siete certe, lasciate correre e alla fine se si trattera’ di aver ragione l’avrete comunque senza intestardirvi a ogni costo

🟧Acquario giornata dove siete assistiti dalla fortuna e dalla capacita’ di ragionare con velocita’, riuscirete a fare molte cose in una giornata, attenti a non stressarvi troppo

🟨Pesci giornata un po’ strettina dove pur non avendo molta voglia si fara’ tutto quello che si deve per arrivare a fine serata stanchi ma soddisfatti