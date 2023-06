NETTUNO: 40ª RASSEGNA DELLE CORALI POLIFONICHE

musica d’Autore, dalla polifonia rinascimentale al repertorio sinfonico corale di Autori classici. Dal 2004, fondato e diretto da Fabio Avolio, svolge un’intensa attività concertistica a Roma e nel Lazio.

Ha collaborato per la Rai ed ha partecipato ad importanti eventi culturali e di solidarietà. Ha animato per diversi anni alcune funzioni solenni nella Basilica di San Pietro in Vaticano ed ha cantato alla presenza di S.S. Benedetto XVI.

Il gruppo corale ha inciso diversi compact disc contenenti le esecuzioni del repertorio sacro sinfonico, tra cui: “Missa in tempore belli” di F. J. Haydn, “Stabat Mater” e “Petite Messe Solennelle” di G. Rossini, “Requiem” K 626 di W. A. Mozart, “Magnificat” BWV 243 di J. S. Bach, “Messa di Gloria” di G. Puccini, tutti per soli coro e orchestra. Ha anche inciso “Natale in Concerto”, un CD di brani della tradizione natalizia arrangiati per coro e orchestra, allegato nel dicembre 2010 alla rivista musicale “Suonare News”. Nel 2007, dinanzi al Sindaco di Parigi e ad altre Autorità francesi, il Coro è stato prescelto per il gemellaggio con il “Chöeur sur la Seine” di Parigi.

Il Coro fa parte dell’Associazione Musicale ROMAinCANTO che dal 2004 promuove la diffusione della Musica Sacra nella città di Roma, ricevendo nel 2005 una speciale onorificenza dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

– Domenica 2 Luglio 2023 alle ore 20,30 l’esibizione del “CORO C.A.I.” di Frosinone diretto dal Maestro Giuseppina Antonucci, coro a voci miste nato nel 1989 che si è caratterizzato in questi anni per la sua attività di studio e di ricerca finalizzata a conoscere, conservare e divulgare il prezioso patrimonio dei canti di montagna e del folklore musicale italiano. Il percorso artistico del Coro C.A.I. è un divenire continuo, una ricerca di canti nuovi d’ispirazione popolare ma anche un ritorno alle radici del canto popolare. Il Coro si è esibito in numerose manifestazioni culturali e rassegne corali dal nord al sud dell’Italia.

Particolarmente significativi sono stati i concerti tenuti nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, nella Chiesa di Santa Francesca Romana, a Palazzo Barberini e a Palazzo Braschi a Roma, nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, ad Amalfi presso l’Antico Arsenale, a Napoli nella Sala Gemito, negli Auditorium “Elio Sericchi” e “Renzo Piano” a L’Aquila, oltre ad esibizioni in varie città italiane: Bolzano, Pordenone, Rieti, Teramo, San Vito di Cadore, Ancona, Foggia, Viterbo, etc.

Il Coro C.A.I. di Frosinone è stato premiato al XV Concorso Internazionale di Canto Corale tenutosi a Verona nel 2004.

In occasione del 20° anno della fondazione, il coro ha inciso il Cd “CIELOTERRAMARE”. Inoltre ha partecipato all’incisione dei Cd del Club Alpino Italiano Armonie tra le montagne e La montagna e la sua gente.

Ha partecipato al Concerto della Coralità di Montagna nell’Aula di Montecitorio della Camera dei Deputati nel dicembre del 2009.