Teatro Studio 8: la nuova stagione estiva “E-state con Noi”

Grande fermento a Nettuno per l’apertura della stagione di “E-state con Noi” nella location di Teatro Studio 8 Grande fermento a Nettuno per l’apertura della stagione di “E-state con Noi” nella location di Teatro Studio 8

Dal 1 Luglio al 3 Settembre l’ arte sarà protagonista sul Litorale Pontino che ci accompagnerà attraverso tutta l’estate a suon di spettacoli teatrali e musica live, organizzati da Domina Arte La stagione si aprirà il 1 luglio con Marco Mingardi, vincitore dell’ultima edizione di “Tu si que Vales” che ci incanterà con uno spettacolo dalle moltitudini interpretazioni degli artisti italiani di maggior successo.

Il 7 luglio sarà la volta della meravigliosa orchestra di Giampiero Marino che ci farà ballare sotto le stelle con un repertorio che spazia dal ballo tradizionale e di coppia al puro divertimento dei balli di gruppo.

L’ 8 Luglio saranno con noi i Casa Abis, coppia nella vita, come nella carriera artistica, formata da Stella e suo marito Gabriele in uno spettacolo davvero irripetibile. Vere e proprie star del mondo social in poco tempo hanno raggiunto in totale quasi un milione di iscritti ai loro canali social, con video da oltre 23 milioni di visualizzazioni.

Dal 14 al 16 Luglio la musica sarà protagonista sul Litorale Pontino, in una tre giorni che ci verrà idealisticamente gemellati con la città dei fiori. Le semifinali di “Sanremo Rock e Trend Festival” si terranno per la prima volta nella Città di Nettuno e sta già riscuotendo un effetto mediatico sociale importante. Al termine delle selezioni la

valutazione della giuria deciderà i vincitori per entrambe le categorie, ammettendoli alle finali nazionali che si terranno presso il Teatro Ariston di Sanremo, il prossimo Settembre.

Il 22 Luglio siamo davvero orgogliosi di ospitare Rosy Messina direttamente da “ All Together Now”, una performer dalla voce e dall’energia straordinaria che vanta collaborazioni con i grandi della musica italiana, per un concerto/ evento, a dir poco, travolgente.

Il 28 Luglio pronti a scatenarvi con gli Avviso di Sfratto, dal repertorio rock’n’roll, swing, jive, twist e tanto coinvolgimento sin dal primo brano, per ritrovarsi in un crescendo di emozioni e divertimento, per chi ama ballare o godere di uno spettacolo energico e travolgente.

Il 29 Luglio serata a tema Cartoon con i Super Saiyan reduci dal Romics, vi faranno cantare tutte le canzoni più belle dei cartoon dagli anni 70 ad oggi, in uno spettacolo che vi avvolgerà a 360°