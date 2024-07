Astrotarocchi 17 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

17 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa d’importante si risolve in tempo brevissimo e finalmente si potra’ festeggiare la riuscita che e’ stata faticosa ma importante e’ esserci riusciti e le prossime giornate saranno abbastanza intense, ma meglio cosi

Toro ci sono accordi che avranno bisogno di fare delle scelte prima di essere presi, dovrete riflettere molto attentamente, e probabile farete le scelte giuste e avrete comunque una bella realizzazione, prossimi giorni direi buoni per diversi settori

Gemelli nei prossimi giorni c’e’ una bella realizzazione di tipo economico, forse con una certa prudenza si pensera’ a qualche forma di risparmio, o comunque un investimento a breve, comunque le finanze andranno meglio e la giornata e’ buona

Cancro s’inizia a ripercorrere certi passaggi del passato e a volte e’ un bene ci fa ricordare di quanto siamo stati bravi a venirne fuori e a cambiare completamente, troverete delle soluzioni, e la giornata e’ comunque buona

Leone ci sara’ un cambiamento che voi darete e che farete da soli, ci sara’ una bella soddisfazione per voi e anche le buone stelle non staranno a guardare ma lavoreranno al vostro fianco, le prossime giornate sono tranquille

Vergine c’e’ un nuovo inizio di qualcosa ma attenzione nonostante la buona volonta’ potreste essere criticate per qualcosa, fate spallucce e andate oltre, non fatevi condizionare da niente, voi valete e rischiate di rallentare solo per delle chiacchiere inutili, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Bilancia sono in viaggio per voi delle buone novita’ sono idee che probabilmente vi verranno in mente e che porterete poi a concretizzazione, ci vuole un po’ ma lo farete, la giornata scorre liscia

Scorpione ci sara’ un ritornare in posti dove si e’ gia’ stati, e riprendere qualcosa che si era lasciato indietro, lo rimetterete a posto o rinnoverete e sara’ una bella idea fruttera’ forse anche qualche piccolo guadagno. La giornata scorre tranquilla

Sagittario qualcosa che non andava bene, e si e’ fermato, arrivano notizie di possibili accordi per rimettere a posto questa cosa, la risistemerete e finalmente ripartite, la giornata e’ tranquilla

Capricorno ci sono entrate extra che non v’aspettate, e qualche progetto che state tenendo per voi, fate bene fino a che non lo mettete in campo tacete, come sempre dico : l’invidia ha orecchie ovunque e la giornata sara’ buona per voi

Acquario qualcuno tende di fronte a discorsi coerenti a cambiare strada e’ il segnale che discorsi non servono, meglio non sprecare energie e parole per chi non ha voglia di capire o magari non ce la fa’, piantate in asso queste situazioni e guardate oltre

Pesci si pensa a nuovi inizi, a situazioni che vi hanno fatto stare male e a come non pensavate finisse, in realta’ la vita ha in serbo per voi sorprese migliori e la giornata comunque e’ tranquilla



Buon mercoledi

