Astrotarocchi: 17 luglio 2022

-Ariete e’ ora di godere del riposo, in vacanza potreste risvegliare l’attenzione di qualcuno. Non fatevelo scappare.

Toro e’ arrivato il momento della resa dei conti: o si e’ dentro o si e’ fuori, il limbo lasciatelo a chi vorrebbe tenere voi li

Gemelli e’ il momento in cui ci saranno scelte da fare e anche le potature di cio’ che non serve e’ un inutile zavorra che pesa soltanto

-Cancro a volte e’ meglio lasciare chiunque nella convinzione di essere migliore di voi, per esserlo bisogna dimostrarlo non bastano le chiacchiere, ricordatelo

-Leone state ripetendo cose gia’ fatte che non hanno portato a risultati, forse e’ il caso di cambiare strategia e di avviarvi concretamente verso un rinnovamento totale dove darete voi le priorita’ a chi volete e tutto il resto sara’ fuori

-Vergine se le idee sono chiare e avete capito che la direzione va cambiata, alle cose, alle persone, alle situazioni, questo e’ il momento di farlo, non aspettate oltre

-Bilancia scelte da fare con astuzia verso accordi patti che riguardano principalmente il lavoro, non fate di piu’ di quello che vi viene richiesto

-Scorpione arriva il successo molto faticato e a tratti molto pesante ma e’ tutto guadagnato, forse e’ il caso di dimostrare a chi vi sta vicino chi siete veramente, in molti ne resteranno stupiti

-Sagittario qualcosa si ferma ma voi falcerete via l’ostacolo programmerete e studierete il modo per fare quello che volete come lo vorrete senza se e ma, la buona notizia e’ che nel tempo farete tutto

-Capricorno chiusa una porta si apre un portone e solo cosi sarete stabili fedeli a quello che sono i vostri principi e troverete ogni chiave per aprire tutte le porte che vorrete. Dipende solo da voi

-Acquario i riconoscimenti in termini economici e verbali per voi sono in forte ritardo, ma a nessuno dovete dimostrare chi siete veramente e quello che valete quindi invece di innervosirvi, cercate di continuare a fare quello che avete sempre fatto e’ l’unico modo per riuscire a non abbattervi e a superare i momenti di sconforto

-Pesci per voi un carico di energia supplementare che vi portera’ abbondanza, voglia di fare e tanta fortuna, sappiatela sfruttare

Buona giornata

