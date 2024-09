Astrotarocchi 16 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 16 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete avete a cuore qualcosa che per voi e’ importante, e puo’ riguardare lavoro o una qualche questione sentimentale, ci sono cambiamenti da fare e con essi delle scelte, potreste scegliere di avere nuovi accordi per trovare la stabilita’ alla quale arriverete nel tempo, quindi per ora osservate, poi deciderete, la giornata e’ comunque positiva

Toro occorre un po’ di astuzia per realizzare un vostro desiderio, in linea generale puo’ riguardare qualunque cosa , e , attenzione questa cosa puo’ aver creato dei contrasti con chi vi e’ vicino, viene messa in discussione ma riuscirete con buone argomentazioni a mettere a tacere chi si oppone e riuscirete comunque a realizzarlo. la giornata e’ buona

Gemelli ci sono nuove entrate in arrivo, infatti lo stallo in cui vi trovavate e’ alle spalle, arrivano non come fortuna ma proprio come l’aver seminato bene e quindi ora raccogliete bene, fate attenzione come sempre a non far sapere nulla a nessuno, con qualche tranello potrebbero provare a capire meglio, date risposte secche, la smetteranno d’informarsi, la giornata e’ buona

Cancro la soluzione a qualcosa che disturba, non e’ stare fermi a farsi domande. Le stesse potete chiedervele mentre continuate ad essere attivi e infatti le idee vi verranno e qualcosa inizia a realizzarsi, e’ in arrivo la fortuna e la giornata comunque e’ buona

Leone e’ in arrivo per i single un amore che sara’ probabilmente corrisposto, e per chi gia’ lo e’ ( innamorato ) sicuramente c’e’ un netto miglioramento, l’amore non mette a posto tutto, ma sicuramente una bella spinta la da’, quindi non fatevi sfuggire l’occasione e la giornata e’ positiva

Vergine all’improvviso arriva la possibilita’ di avere la meglio in una contesa, riuscire a realizzare un progetto, ideare nuove situazioni lavorative e sentimentali, insomma per cambiare le cose l’energia giusta c’e’, senza la volonta’ non si concretizza, ma a voi non manca di certo, quindi che cambiamento sia

Bilancia C’e’ un momento di riordino delle idee e ci sono piccole questioni che dovrete sistemare, fatto questo, decisamente le cose iniziano a migliorare un po’ in tutti i settori, e’ solo questione di pazienza ma si sistema un po’ tutto, la giornata e’ tranquilla

Scorpione ci sono spostamenti, movimenti, traslochi che possono essere ostacolati da piccoli impedimenti ma fastidiosi, bastera’ riflettere un attimo per poi risolvere e riprendere la vostra marcia, la giornata, nel frattempo e’ un po’ caotica

Sagittario ci sono brevi notizie che riguardano o un invito o un lavoro presso qualche locale pubblico, se cercate lavoro provateci, potrebbe essere la svolta giusta, se per un invito andra’ bene l’incontro, e la giornata e’ buona

Capricorno se qualche difficolta’ c’e’ come detto qualche giorno fa, si supera, e ci sono entrate di soldi che non v’aspettate, probabile non siano troppo distanti visto l’assiduita’ con cui si ripetono le lame, comunque il momento e’ positivo

Acquario c’e’ anche per voi qualche miglioramento in vista, ma prima bisogna superare qualche ostacolo lo farete senza nessun problema, fa esperienza ogni paletto che riuscite ad eliminare che vi fara fare la vostra strada, in velocita’ vista l’esperienza gia’ pregressa, la giornata e’ comunque buona

Pesci c’e’ un po’ di confusione in merito a qualche amicizia, sara’ sufficiente chiarire e la questione si sistema, a parte questo comunque la giornata e’ tranquilla, e si risolvono bene le questioni quotidiane

Buon lunedi a tutti



