Astrotarocchi 13 giugno 2024

Ariete qualcosa ogni tanto si ferma, ma come sempre dico, a volte gli ostacoli possono aggirarsi, ed e’ proprio il vostro caso, l’ostacolo per alcune questioni c’e’, ma troverete la strada per girarci intorno e proseguire, la giornata e’ un po’ fastidiosa ma scorre

Toro a volte bisogna scavare dentro per capire quello che si vede fuori, e troverete le risposte a quello che cercate, arrivano notizie che riguardano il lavoro, o un invito, non ne avete una gran voglia, ma pare accetterete la giornata comunque e’ buona

Gemelli a volte e’ meglio non pensare a quello che e’ stato, come tutte le cose, tutto si trasforma e cambia, a volte le migliori versioni sono quelle che dobbiamo ancora vivere e cosi sara’ per voi, la giornata e’ tranquilla

Cancro siamo al punto che o si cambia o si ripete la stessa esperienza quindi da quello che ci capita, dovremmo trarre insegnamento, se l’abbiamo compreso, allora si procedera’, la giornata e’ molto di riflessione

Leone a volte l’impazienza ci fa bruciare troppo in fretta le tappe, ma anche la lentezza le brucia, la giornata e’ incentrata sul trovare il giusto equilibrio per poi ripartire, arrivano notizie da persone amiche, forse un invito ad un evento importante

Vergine tira aria di burrasca, oggi e’ meglio non raccogliere ne’ provocazioni, ne’ ascoltare discorsi che non hanno ne’ capo ne’ coda, lasciate cadere ogni discorso ed evitate, rischiereste di far diventare un sasso come una valanga, la giornata e’ fastidiosa

Bilancia migliorano le situazioni famigliari, e alcuni capitoli molto fastidiosi stanno arrivando al termine, finalmente si puo’ voltare pagina ed iniziare un nuovo libro. E’ ora di scrivere le nuove pagine

La giornata e’ buona

Scorpione avete un ottima inventiva in questo momento, ed e’ proprio con questa, che riuscirete a risolvere altro, un momento di genialita’ e di astuzia che arriva al momento giusto, la giornata e’ buona, a patto che non fate caso ad ogni cosa, innervosireste chi vi circonda

Sagittario non arrampicatevi sugli specchi, se qualcosa non vi va di farlo, ditelo chiaramente, fate prima e meglio e chi vi ascolta comprende molto piu’ di quanto pensate , in questo modo, le giornate tornano a sorridere e voi anche

Capricorno camminate un po’ in mezzo alla nebbia, basta procedere con cautela e presto ne sarete fuori, finisce una fase piuttosto antipatica, e ne inizia una decisamente migliore, la giornata e’ da viversi con cautela

Acquario attenzione ai conflitti e alle discussioni, sono nell’aria e saggia idea sarebbe quella di tenerli lontani, non avete energie da sprecare in null’altro che raggiungere il vostro obiettivo il resto e’ solo atto a rallentarvi, la giornata e’ buona

Pesci mille idee per la testa, da distillare per poi fare una selezione delle cose importanti da regolare e’ il prossimo obiettivo e uno per volta, se v’impegnate, si realizzera’, fatto questo si potra’ voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo importante della vostra vita, la giornata e’ ottima



