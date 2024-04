Astrotarocchi 10 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 10 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete inizia un rapporto positivo, sembra di lavoro, un contratto con qualcuno, e proprio la fortuna decide di aprire la porta di altre opportunita’ che a cascata ne conseguiranno, e’ un buon periodo per lavoro e per le situazioni economiche da sistemare, sfruttatelo al massimo

Toro dovrete far attenzione all’intuizione e questa vi portera’ direttamente a realizzare un desiderio, possibile un chiarimento con qualcuno e un accordo in arrivo per voi, la giornata e’ intensa

Gemelli all’improvviso cambia il vento, arriva un lavoro per chi non ce l’ha, arriva un incremento per chi lavora da solo, e insomma il lavoro e’ in fermento, e le soddisfazioni anche, la giornata e’ piuttosto movimentata

Cancro iniziate a prendere consapevolezza di un sentimento che sta prendendo piede, ci sara’ un confronto con qualcuno che non e’ indifferente a questa cosa e inizia una frequentazione, per qualcuno la cosa diventera’ seria nel tempo

Leone si limitano i cambiamenti e spostamenti, e si sceglie una strada da seguire che secondo voi porta a risolvere qualcosa, effettivamente qualcosa lo risolve, la giornata e’ abbastanza tranquilla

Vergine se dovete agire non aspettate tempo, e’ ora di dire chiaro cosa volete o non volete da chiunque abbia la necessita’ di capire meglio da voi cosa fare, c’e’ un po’ di confusione ma la supererete la giornata e’ un po’ caotica

Bilancia per voi arrivano comunicazioni e una porzione di tranquillita’ dopo tanta tempesta passata, saprete gestire bene e con intelligenza le varie questioni che ci saranno nell’arco di questo periodo, sarete determinate e forti nelle decisioni o nelle scelte che farete, la giornata e’ tranquilla

Scorpione avrete una gran voglia di fare qualche pazzia anche voi determinati a risolvere alcune questioni in sospeso, avrete grandi realizzazioni e grandi soddisfazioni qualunque cosa fate in accordo con le leggi universali avranno riuscita

Sagittario Per passare alla fase successiva del tuo viaggio, devi essere in grado di chiudere i cicli che sono già finiti nella tua vita,

La felicità e il successo sono possibili per te, ma per riceverli, devi prima svuotare il tuo cuore in modo che ci sia spazio per far entrare il nuovo

Capricorno Hai un grande potenziale per diventare la persona che hai sempre voluto essere e vivere la vita che hai sempre desiderato. Tuttavia, è necessario liberarsi delle ferite del passato, e’ inutile tormentarsi fermi sempre sullo stesso punto, la giornata e’ buona

Acquario Sei una persona che pianta esattamente ciò che vuole raccogliere nella sua vita, motivo per cui così tante cose buone sono in serbo per il tuo futuro. Successo, relazioni sane, denaro, avventure… per goderti queste benedizioni al meglio delle tue capacità, è essenziale che smetti di guardare indietro, e allora arriveranno

Pesci qualcosa d’importante sta per cambiare la vostra quotidianita’, arrivano notizie di un ritorno o di uno spostamento che fara’ si che s’inizia qualcosa di nuovo, o si rinnova qualcosa che gia’ conoscete, insomma grandi cambiamenti sono in atto, affrontateli come una cosa veramente bella da viversi



