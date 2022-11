Omicidi Prati: Giandavide De Pau è il sospettato di aver ucciso tre donne

Si chiama Giandavide De Pau l’uomo sospettato di aver ucciso tre donne giovedì scorso a Prati, nel cuore di Roma. In passato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, era ritenuto vicino al clan dei Senese. È quanto si apprende da fonti investigative. L’uomo è attualmente sotto interrogatorio alla questura di Roma.

L’uomo fermato questa mattina e sotto interrogatorio in questura a Roma, su cui sono caduti i sospetti per i 3 omicidi avvenuti giovedì nel quartiere Prati, è un cliente delle prostitute uccise. Si tratta di un 50enne romano, con precedenti per droga e, probabilmente, sotto effetti di stupefacenti. Nell’indagine condotta dalla polizia, sotto il coordinamento della procura e con la collaborazione dei carabinieri, ha permesso di arrivare a quello che, al momento é il principale sospettato. Gli indizi lo porterebbero ad almeno uno dei due fatti criminosi avvenuti in via Durazzo e in via Riboty. (Fonte Agenzia di stampa Nova)

