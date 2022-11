EUR: armato di ascia minaccia passanti, denunciato 21enne a Roma

Nel pomeriggio di ieri, diversi cittadini, tra cui anche un sottufficiale dei carabinieri libero dal servizio, hanno allertato il 112 segnalando la presenza di un uomo che, visibilmente alterato ed armato d’ascia, minacciava i passanti nei pressi della pista ciclabile di via Foiano della Chiana, in zona Eur. Il carabiniere ha provveduto a far allontanare i passanti e, rimanendo in costante contatto telefonico con i colleghi della centrale operativa dei carabinieri del gruppo di Roma, comunicava gli spostamenti del soggetto in tempo reale agli operatori. In pochi minuti sono giunti diversi equipaggi di carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e della compagnia Roma Eur che hanno intercettato il soggetto pericoloso e lo hanno portato alla calma. L’uomo alla vista dei carabinieri ha lasciato cadere l’ascia al suolo ed è stato subito bloccato dai militari. Il fermato, un cittadino del Bangladesh di 21 anni, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di arma bianca.

