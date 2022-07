Emergenza incendi a Roma, Ciofi (Fns CISL): bisogna investire su aumento organico Vigili del fuoco

Emergenza incendi a Roma. Prosegue la lunga scia di incendi nella Capitale, dichiara Riccardo Ciofi della Fns Cisl Roma Capitale e Rieti, che non sembra fermarsi.

I vigili del fuoco stanno intervenendo da giorni in condizioni di estrema difficoltà tanto che ancora prosegue lo stato di emergenza e il raddoppio dei turni anche per questo grave incendio. Lanciamo da giorni l’allarme incendi nella capitale, prosegue Ciofi tanto che è stato necessario, nuovamente richiedere l’aiuto di altre regioni che hanno inviato mezzi e uomini nella capitale per contribuire ad integrare il dispositivo di soccorso.

In queste condizioni il personale non c’è la fa più a lavorare in condizioni di sicurezza. Necessario, conclude ciofi, aprire un tavolo per discutere dell’emergenza incendi a Roma e investire su aumento di organici e mezzi per i vigili del fuoco.

