Astrotarocchi 9 aprile 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Giovedi 9 Aprile 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete:

Il cielo ti invita a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Se c’è stata una divisione o un dubbio, questo è il momento di creare un collegamento. Una riconciliazione o un nuovo accordo professionale è a un passo da te. Passa dall’altra parte con fiducia.

♉ Toro:

La tua energia è al massimo. È un periodo di chiarezza assoluta e vitalità ritrovata. Tutto ciò che tocchi sembra illuminarsi: è il momento ideale per esporti, brillare e goderti il calore degli affetti. Successo garantito.

♊ Gemelli:

Attenzione alle piccole distrazioni o allo stress che “rosicchia” la tua pazienza. Qualcuno o qualcosa potrebbe tentare di sottrarti energia o risorse. Fai ordine nei tuoi pensieri e non lasciare che le piccole ansie prendano il sopravvento. Fai pulizia.

♋ Cancro:

Ti trovi davanti a un bivio fondamentale. Le carte suggeriscono che non puoi più restare ferma: devi scegliere. Segui la strada che senti più tua, anche se richiede coraggio. La decisione che prenderai ora segnerà i prossimi mesi. Scegli con il cuore.

♌ Leone:

Il focus si sposta sulle tue radici e sulla tua sicurezza interiore. È un ottimo momento per occuparti dell’abitazione o per consolidare i rapporti familiari. Troverai la tua forza nell’intimità e nella stabilità domestica. Proteggi il tuo nido.

♍ Vergine:

Si parla di impegni solenni. Che sia una proposta di matrimonio, un nuovo contratto di lavoro o un patto di amicizia, l’unione è la tua parola chiave. Le collaborazioni nate ora sono destinate a durare e a portare frutti solidi. Sigla l’accordo.

♎ Bilancia:

È il momento di andare in profondità. Le soluzioni che cerchi non sono in superficie, ma dentro di te o in ricerche minuziose. Non avere paura di scavare: troverai risorse nascoste e verità preziose che ti permetteranno di attingere a nuova linfa. Attingi al fondo.

♏ Scorpione:

La tua parola d’ordine è pazienza. Non forzare gli eventi; ogni cosa ha la sua stagione di maturazione. Usa questo periodo per riflettere e osservare. Quello che aspetti arriverà, ma solo quando i tempi saranno maturi. Saper aspettare è una virtù.

♐ Sagittario:

Un taglio netto è necessario. Per accogliere il nuovo, devi recidere ciò che è ormai secco o inutile. Potrebbe essere una decisione improvvisa, ma sarà liberatoria. Non avere paura di chiudere un capitolo per scriverne uno migliore. Taglia con il passato.

♑ Capricorno:

Usa l’astuzia. In questo periodo qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero, o una situazione lavorativa richiede una strategia più sottile del solito. Osserva bene dietro le quinte e agisci con prudenza e intelligenza. Sii scaltra.

♒ Acquario:

Sei protetta. Questo è il segno della speranza, dell’ispirazione e dei desideri che si avverano. Segui la tua buona stella e abbi fede nel futuro; la strada è illuminata e i tuoi sogni sono più vicini di quanto pensi. Continua a brillare.

♓ Pesci:

La chiusura è una bellissima sorpresa. Riceverai un omaggio, un invito o una gratificazione inaspettata che ti farà sentire amata e apprezzata. La tua gentilezza ti viene restituita sotto forma di gioia e bellezza. Accetta il dono.

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