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Roma, rapina in gioielleria del centro commerciale Euroma2: irruzione con picconi e fumogeni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Rapina in una gioielleria nel centro commerciale Euroma2 a Roma. Sul caso sono in corso le indagini della polizia intervenuta sul posto. Da una primissima ricostruzione, 4-5 persone hanno fatto irruzione a volto coperto nella gioielleria del centro commerciale. Armati di picconi hanno rotto i vetri e sono entrati nel negozio lanciando fumogeni e usando un estintore. Sono poi scappati con un bottino ancora da quantificare. 

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