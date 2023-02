Roma: controlli ai Castelli, eseguite due ordinanze di carcerazione

Fisio fit

Due ordini di carcerazione emessi dai Tribunali di Velletri e Roma sono stati eseguiti ieri dai carabinieri della compagnia di Velletri nei confronti di altrettanti cittadini italiani, di età compresa tra i 38 ed i 66 anni, responsabili a vario titolo dei reati di minaccia, sfruttamento della prostituzione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Un uomo di Velletri di 32 anni, invece, è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione in quanto, benché sottoposto agli arresti domiciliari, è stato controllato all’esterno della propria abitazione. Infine, un trentenne di Aprilia è stato denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di due dosi di cocaina per un totale di 0,60 grammi. Nel corso del servizio, inoltre, due persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettuati nei comuni di Lariano, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Nemi e Lanuvio.

