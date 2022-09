Ardea, aprire il centro diurno per adulti con disabilità: “Entro i primi 100 giorni si può !”

Il Comitato per l’apertura del Centro diurno per adulti con disabilità auspica che l’apertura della struttura di via Terni costituisca una priorità per la nuova amministrazione comunale.

Avere la garanzia del rapido avvio di un servizio sociale attualmente inesistente ad Ardea sarebbe davvero una bella notizia per le famiglie e per la cittadinanza. “Ricordiamo infatti che le persone adulte con disabilità sono costrette ad un faticoso e costoso pendolarismo – commentano dal comitato – con viaggi quotidiani verso strutture spesso private e anche molto lontane da Ardea. Tutto a carico delle famiglie. Ora che la nuova amministrazione ha completato le nomine e assegnato gli incarichi, ci aspettiamo che sull’apertura del Centro diurno proceda speditamente anche per evitare che l’edificio – appositamente ristrutturato – rimanga inutilizzato e a rischio deterioramento. Con i primi 100 giorni dell’amministrazione sarà possibile tagliare il nastro del Centro diurno? Noi lo speriamo, anzi, ci contiamo!”

