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Ascoli-Lazio, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo il convincente successo contro l’Avellino, la Lazio torna in campo in amichevole contro l’Ascoli. Oggi, domenica 2 agosto, i biancocelesti affrontano i marchigiani, neopromossi in B: il nuovo tecnico dei capitolini Gennaro Gattuso va alla ricerca di conferme dopo le prime uscite dei suoi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita dello stadio Del Duca di Ascoli in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Ascoli-Lazio, in campo stasera alle 20:45: 

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Acampora; De Pieri, Perciun, D’Uffizi; Gori. All. Tomei 

LAZIO (4-2-3-1): Motta; Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pellegrini; Rovella, Taylor; Fernandes, Noslin, Zaccagni; Artistico. All. Gattuso 

La partita tra Ascoli e Lazio sarà visibile in diretta su Dazn. Amichevole disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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