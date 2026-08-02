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Usa, sparatoria nell’Idaho: 3 morti e due feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta sabato pomeriggio nei pressi di un ristorante In-N-Out Burger a Twin Falls, nell’Idaho, secondo quanto riferito dalle autorità. Almeno due persone sono rimaste ferite: si prevede che il numero aumenti, ha dichiarato Josh Palmer, portavoce di Twin Falls, si legge sulla Nbc.  

Il capo della polizia di Twin Falls, Matthew Hicks, ha dichiarato che il presunto autore della sparatoria è deceduto. Non è chiaro se quest’ultimo sia incluso nel conteggio delle tre vittime. L’identità del sospettato e il possibile movente sono oggetto delle indagini, ha aggiunto Hicks. 

“Riteniamo che la minaccia per la comunità sia cessata”, ha poi dichiarato in una conferenza stampa.  

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