Ardea Domani su Tari: prime bollette, aumenti per tutti. Dove sono i risultati della differenziata?

“Stanno iniziando ad arrivare nelle case dei cittadini e delle cittadine di Ardea i bollettini per il pagamento della TARI 2023. Il quadro che emerge conferma quanto detto in consiglio comunale dai nostri consiglieri nella seduta di inizio luglio: aumenti generalizzati pur in presenza – stando a quanto dichiarato a più riprese dall’Amministrazione Cremonini – di un aumento della percentuale di raccolta differenziata.

Un controsenso, di cui sia Niko Martinelli che Luca Vita hanno chiesto spiegazioni in consiglio, senza ricevere risposta. La maggioranza ha approvato una modifica del calcolo della tassa, probabilmente senza rendersene neanche conto. Il risultato della rimodulazione delle tariffe è da un lato un lievitare degli importi che, con l’eccezione di una piccolissima parte di cittadini (praticamente chi ha immobili sotto i 50mq), comporterà aumenti che vanno da pochi euro al centinaio. Agli aumenti si aggiungono poi casi particolari di possibili errori di calcolo: più di qualche cittadino che ha diritto allo sconto del 20% perché si è dotato di compostiera, lamenta l’applicazione dello sconto solo alla parte fissa o solo a quella variabile della TARI, a fronte però di aumenti importanti.

Il tutto a fronte di dati – diffusi sempre dall’Amministrazione comunale ma non ancora certificati dall’ISPRA – che vedrebbero un balzo della raccolta differenziata ad Ardea, dal 47,85% del 2021 a oltre il 60/70%. Se confermato, questo dato dovrebbe ovviamente rappresentare un risparmio notevole per il Comune e una riduzione della tassa sui rifiuti, in quanto tassa di scopo. L’assenza delle dichiarazioni di veridicità dei dati allegati al Piano Tariffario approvato lo scorso 11 luglio in consiglio (misura prevista dalle note ARERA) non aiuta a comprendere il perché di questo mancato adeguamento delle tariffe ai risultati della raccolta differenziata. Insomma, un vero mistero.

L’aumento della TARI in presenza di un miglioramento della raccolta differenziata è poi un pessimo segnale anche in nell’ottica di una efficace educazione al corretto conferimento dei rifiuti e della lotta all’abbandono dell’immondizia e a comportamenti incivili.

Insomma, come spiegano gli esperti consiglieri di maggioranza questi aumenti? Perché – a differenza dei “giovani” consiglieri di Ardea Domani – hanno votato a favore della rimodulazione delle tariffe TARI per il 2023, senza colpo ferire? Rimaniamo in attesa di una spiegazione”.

Così in una nota i responsabili del movimento civico Ardea Domani.