Astrotarocchi: 12 gennaio 2022

Fisio fit

-Ariete c’e’ qualcosa che pensavate fosse chiaro e stabilito che a volte cosi non e’, basta parlare e chiarirsi, tutto tornera’ a posto

-Toro siete ancora in sopportazione, ma presto alcune questioni che possono riguardare la famiglia o un uomo a cui siete legate si mettono apposto

-Gemelli ci sono in arrivo soddisfazioni, riconoscimenti e giornate intense, di lavoro di contatti, una quasi primavera in pieno inverno

-Cancro il pensiero e’ per il lavoro e come sbloccare alcune situazioni che possono portarvi al successo, riuscirete sia a sbloccarle che a portarle a compimento e’ solo questione di poco tempo

-Leone sono in arrivo soldi riconoscimenti per il buon lavoro svolto e dovrete scegliere con il cuore, piu’ che con la mente, che strada intraprendere per qualcosa, per voi c’e’ il successo

-Vergine per voi e’ un buon momento, dove avete la fortuna che inizia a girare, l’appoggio di amici fedeli e la vostra lealta’, un mix perfetto per arrivare dove volete

-Bilancia si taglieranno via gli ostacoli e si risolvera’ una questione che vi sta costringendo a sopportare qualcosa, sembra essere veloce la cosa

-Scorpione inizia una bella marcia verso il successo e il buon lavoro fatto ci sono inviti, molto movimento e tante gratificazioni, ottimo il periodo

-Sagittario il vostro pensiero e’ al lavoro e alle scelte da fare cosa tenere e cosa lasciare, dovrete decidere e poi mettervi subito in cammino e’ lunga la strada

-Capricorno state pensando di chiudere qualcosa definitivamente e se pensate che vi porti via molta energia non pensateci troppo, niente e’ per sempre e puo’ trasformarsi in altro

-Acquario per voi oggi dose di fortuna e super energia da sfruttare al meglio che potete, quindi approfittate per fare tutte le cose in sospeso vi riusciranno piu’ facili e veloci da fare

-Pesci siete concentrati sulla famiglia e sul lavoro dove arriveranno soddisfazioni e riconoscimenti per le cose buone che avete fatto e’ solo questione di poco tempo

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale