Approvata la Mozione per l’istituzione del “Salario Minimo di Roma Capitale” presentata congiuntamente dai gruppi consiliari del M5S, Sinistra Civica Ecologista, Partito Democratio, Lista Civica Gualtieri, Demos, Europa Verde, Lista Calenda Sindaco. Contro la svalutazione del lavoro e dei lavoratori serve costruire fronte ampio.



Non si può essere poveri, lavorando. La Mozione per l’istituzione del “Salario Minimo di Roma Capitale”, presentata congiuntamente dai gruppi consiliari del M5S, Sinistra Civica Ecologista, Partito Democratio, Lista Civica Gualtieri, Demos, Europa Verde, Lista Calenda Sindaco, approvata oggi in Aula Massimo di Somma, rappresenta un fatto politico di enorme rilevanza. Le trasformazioni dei rapporti di lavoro caratterizzate da una esplosione di forme contrattuali sempre più flessibili e precarie, gravate dalla disciplina delle gare al massimo ribasso, hanno contribuito a determinare la svalutazione del lavoro e dei lavoratori. Se vogliamo invertire la rotta serve costruire un fronte ampio capace di raccogliere il grido di dolore di decine e decine di migliaia di lavoratori che sono poveri nonostante abbiano un contratto di lavoro. Il Governo Meloni, nonostante proclami e promesse di ogni tipo, ha risposto picche rispetto alla proposta di legge sul Salario Minimo Legale, ha voltato le spalle ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese. Ed è per questo che centinaia di migliaia i cittadini, trasversalmente, hanno firmato la petizione a sostegno dell’approvazione della proposta di legge atto della Camera dei Deputati n. 1275 per introdurre il Salario Minimo a 9 euro l’ora e per rafforzare i contratti collettivi. Il governo di centro sinistra della nostra città, grazie all’introduzione del salario minimo anche nelle forme contrattuali a cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici delle società che operano nell’ambito dei servizi affidati o concessi a soggetti privati, può rappresentare l’esempio da seguire per ricucire il mondo del lavoro piegato e lacerato dalla precarietà e dalla ricattabiltà. Roma Capitale dei diritti, può fare la differenza.

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X – Sinistra Italiana