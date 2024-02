Angelina Mango, ritrovata la custodia del premio di Sanremo: era all’Ariston

(Adnkronos) –

Ritrovata la custodia rossa del premio di Angelina Mango, vincitrice del 74esimo festival di Sanremo. La conferma arriva da Walter Vacchino, patron dell'Ariston, in collegamento a 'Stasera c'è Cattelan su Rai2' dove la Mango era ospite. "L'aveva dimenticata sul palcoscenico dopo 'Domenica In' – rivela Vacchino – L'abbiamo ritrovata e l'abbiamo custodita nel nostro Ariston Caffè. Abbiamo custodito la scatola e l'amore che l'Ariston ha per Angiolina e gli augura una fortuna per tutto quello che deve fare e provare a fare sul palcoscenico". "Grazieee signor Walter", commenta la cantante ospite di Alessandro Cattelan. Qualche giorno fa l'appello dai profili social: "Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l'avrà…" aveva rivelato la cantante confessando di portare il premio in un sacchetto di carta. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

