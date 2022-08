Sabaudia: Notti d’estate all’insegna della movida

Notti d’Estate: è questa la nuova iniziativa dell’assessore al Turismo, Giovanni Secci e del consigliere delegato alle Attività produttive, Giovanni Pietro Fogli per animare le ancora lunghe serate estive sabaudiane.

Intrattenimenti sotto le stelle che faranno da cornice ai tanti appuntamenti già in programma.

Notti d’Estate coinvolge tutti i commercianti del centro di Sabaudia, grazie anche ad Ascom, e rientra nel calendario Sabaudia Summer Time.

Da questo fine settimana e per tutto il mese di agosto, dal venerdì alla domenica, il centro di Sabaudia verrà chiuso al traffico.

Dalle 21 alle 02 verranno chiuse le seguenti strade: Corso Vittorio Emanuele II (da piazza Oberdan fino a Corso Vittorio Emanuele III), Corso Vittorio Emanuele III (da via Principe di Piemonte a via Dante), Piazza del Comune, viale Giulio Cesare (da via Principe di Piemonte a Piazza del Comune), via IV Novembre e Piazza Circe (da piazza del Comune a via Cesare Battisti).

Ogni commerciante potrà usufruire del suolo pubblico e realizzare mini eventi per allietare le serate ai sabaudiani e ai turisti.

Anche la piazza si animerà con concerti, attrazioni e gli immancabili fuochi d’artificio.

“Sabaudia tornerà ad essere il fiore all’occhiello del centro sud. Per la prossima estate abbiamo in programma grandi eventi e siamo convinti che con le nostre iniziative riusciremo ad attrarre turisti da ogni parte d’Italia. Lavorare bene sul turismo vuole dire dare lavoro ai giovani, evitare che vadano a vivere all’estero per avere un futuro e fare ripartire l’economia locale. Questi sono i nostri obiettivi e siamo convinti che ci riusciremo”. Così il vice sindaco e assessore a Personale, Cultura e Turismo, Giovanni Secci.

“E’ solo l’inizio di una comunione d’intenti tra l’Amministrazione comunale e tutte le attività produttive del territorio. Un primo passo per fare tornare a vivere la nostra Sabaudia, coinvolgendo i commercianti e facendo divertire i nostri concittadini e i turisti”. Queste le parole del consigliere comunale, delegato alle Attività produttive, Giovanni Pietro Fogli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...