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Ambiente, Gava: “Per sviluppo sostenibile fondamentale contributo ingegneri”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Credo che lo sviluppo sostenibile nel nostro Paese si realizzi attraverso competenze e in questo contesto il contributo degli ingegneri è fondamentale”.  

A dirlo Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, intervenendo in videocollegamento al Congresso nazionale degli ingegneri, in corso a Trieste. 

“Bonificare – ha spiegato – significa restituire valore ai territori, migliorare la qualità della vita e trasformare le criticità ambientali in opportunità di sviluppo e rigenerazione. Come Ministero procediamo alla condivisione dei provvedimenti perché siano efficaci ed utili una volta calati nei territori. Sono stati stanziati oltre 450 milioni per le Regioni per rigenerare siti inquinati e 330 mln per i siti di interesse nazionale”.  

“Il governo – ha aggiunto – sta mettendo fondi importanti per la Terra dei fuochi, contro il contrasto di nuovi illeciti e per la pulizia di rifiuti su strada”.  

 

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