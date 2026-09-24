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Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone al Gf Vip: “La gente mi fermava per strada quando è morto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Marina La Rosa si è emozionata ricordando Pietro Taricone, l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello morto in un tragico incidente nel 2010. La concorrente ha vissuto un momento di debolezza nel corso del reality show di Canale 5 parlando con il coinquilino Simone Annicchiarico, che ha introdotto l’argomento chiedendole se Taricone fosse una persona simpatica. “Molto”, ha risposto La Rosa, ricordando con affetto l’esperienza fatta insieme nella prima edizione, andata in onda nel 2000.  

 

 

La Rosa ha ricordato poi l’affetto del pubblico: “La gente mi fermava per strada, quando è morto, e piangeva anche se non lo aveva conosciuto”. Parlando della sua scomparsa, avvenuta il 29 giugno 2010 a 35 anni, a seguito di un tragico incidente con il paracadute a Terni, Marina La Rosa si è lasciata andare all’emozione: “Mi ricordo quel momento, fu una cosa improvvisa e lui era padre, aveva una figlia piccola”. 

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