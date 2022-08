Gira nudo al lago Martignano e prende a pugni le forze dell’ordine, arrestato 47enne

Si aggirava nudo per la spiaggia sul lago di Martignano, per poi aggredire i carabinieri. Arrestato un uomo di 47 anni con l’accusa di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo i le diverse segnalazioni da parte dei bagnanti, sono intervenuti i carabinieri, che hanno tentato di identificarlo. All’arrivo dei militari, l’uomo, della provincia di Livorno, si è opposto all’identificazione aggredendoli con calci e pugni e ferendoli lievemente. Dopo essere stato bloccato, il 47enne è stato portato in caserma, dove è poi stato arrestato.

L’operazione è stata compiuta nell’ambito delle attività di controllo anti degrado nella capitale e nei comuni limitrofi condotte dai carabinieri nel corso del weekend, durante le quali sono state identificate oltre mille persone, di cui sei arrestate e 23 denunciate, con 300 veicoli e 62 esercizi commerciali controllati. Sempre nell’area circostante al lago di Martignano, i carabinieri della compagnia di Bracciano, unitamente ai colleghi del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e i Carabinieri Forestali della Stazione di Manziana, e con l’ausilio di personale della Polizia Locale e dei Guardia Parco di Bracciano, hanno sanzionato 43 persone per bivacco abusivo, quattro persone per guida in area sottoposta a vincolo paesaggistico e quattro persone per transito in zona a traffico limitato.

Grazie al fiuto del cane Dingo, invece, i Carabinieri hanno individuato e sanzionati, due giovani trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Nella notte, gli stessi Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito verifiche presso i comuni lungo il lago, luogo di ritrovo di giovani e turisti. Nel corso di posti di controllo lungo le vie principali, i Carabinieri hanno denunciato un 60enne romano che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e per uso di sostanze stupefacenti e un 28enne albanese trovato in possesso di 15 grammi di hashish e sei grammi di marijuana. Un 62enne è stato denunciato per evasione poiché trovato all’esterno di una comunità terapeutica dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari. L’uomo si è allontanato senza alcun motivo o autorizzazione.

I carabinieri hanno poi sorpreso un 30enne romano mentre cercava di allontanarsi dopo avere sottratto da un terreno privato un tagliaerba ed alcuni attrezzi da giardino. È stato denunciato per tentato furto aggravato. Una 23enne romana è stata invece segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo perché trovata in possesso di 13 grammi di hashish. Infine, i carabinieri hanno multato, per 300 euro, un 44enne polacco sorpreso mentre esercitava la pesca sportiva con natante trainato da motore.

