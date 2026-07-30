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Alessandro Morelli domani all’Adnkronos per AdnTalks, diretta dalle 11

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Il senatore della Lega Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica nel governo Meloni, domani, 31 luglio, sarà al Palazzo dell’Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di ‘AdnTalks’, il format in diretta sul sito internet e sul canale YouTube dell’Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11. 

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