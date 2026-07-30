Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Scritta choc a Roma, vedova D’Antona: “Contro Nordio minacce orribili”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quella contro il ministro Nordio è “una scritta minacciosa e orribile soprattutto per il riferimento all’uccisione di Aldo Moro il cui corpo fu fatto ritrovare in quella R4 dopo 55 giorni di prigionia che furono un incubo per lui, per la sua famiglia e per il Paese tutto”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos Olga D’Antona, moglie di Massimo D’Antona, il giuslavorista ucciso il 20 maggio del 1999 dalle nuove Brigate Rosse a Roma, commentando la scritta minatoria a firma Br apparsa ieri sera a Roma.  

“Una minaccia che seppure evidenza di un clima di violenza, purtroppo presente nel Paese, sembra essere più la farneticazione di un singolo che un segnale di riorganizzazione di gruppi che si richiamano alle vecchie Br – aggiunge – che storicamente danno manifestazione della loro esistenza con lunghi ampollosi documenti con i loro proclami e richiami alla lotta armata”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terremoto, Landolfo (Università di Napoli Federico II): “La seconda generazione degli Eurocodici è un’opportunità”

22 Maggio 2026

Ambra Angiolini contro deriva social: “Blocco quelli che non rispettano lavoro e regole”‘

25 Gennaio 2024

Meloni mezza nuda sul letto? La premier: “Ci deve essere scritto ‘prodotto con Ai’, se no abbiamo un problema”

10 Giugno 2026

Scala: Don Carlo aprirà la Prima 2023 per la nona volta

23 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno