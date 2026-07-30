Crolla palazzina a Messina, si cercano eventuali dispersi tra macerie

MESSINA (ITALPRESS) – E’ di cinque feriti gravi il bilancio provvisorio del crollo strutturale che ha interessato una palazzina di tre piani nel quartiere di Pistunina, nella zona sud di Messina. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso al Policlinico universitario, mentre proseguono le ricerche di eventuali dispersi sotto le macerie.

Secondo le prime informazioni, nell’edificio erano presenti alcune abitazioni, un supermercato e un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi. I soccorritori temono che possano essere rimaste coinvolte fino a una ventina di persone tra gli occupanti di un appartamento al terzo piano e i clienti e dipendenti presenti nel negozio al momento del crollo.

Sul posto sono impegnati Vigili del fuoco, personale del 118, forze dell’ordine e Polizia municipale nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Nelle prossime ore entreranno in azione anche le unità cinofile dei Vigili del fuoco. E’ inoltre in fase di allestimento un punto medico avanzato per garantire assistenza sanitaria durante le attività di ricerca.

Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un crollo avvenuto durante lavori di manutenzione al piano terra, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’esatta dinamica.

Il tratto della strada statale 114 che costeggia l’edificio è stato chiuso al traffico. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha attivato il Coc – Centro operativo comunale per coordinare gli interventi di emergenza e l’assistenza alla popolazione. Sul luogo del crollo sono presenti anche il procuratore capo Antonio D’Amato e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Lucio Arcidiacono.

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