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Invasione migranti dal Marocco, fonti Palazzo Chigi: “Governo valuta sospensione Schengen con la Spagna”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il governo sta valutando la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, dopo l’emergenza migranti nel Paese dove migliaia di persone hanno attraversato il confine nella città di Ceuta. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.  

Migliaia di persone dal Marocco hanno attraversato il confine e sono entrate nell’exclave spagnola in Africa. Attorno a mezzogiorno, riferisce El Pais, migliaia di persone hanno varcato il confine. El Mundo fa riferimento a oltre 20mila migranti . Molti hanno raggiunto il territorio spagnolo a nuoto. La Guardia Civil e i servizi di emergenza, sopraffatti, sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti, spiega il quotidiano. Il centro d’accoglienza è saturo e non è in grado di gestire gli arrivi in massa. La crisi, scrive El Pais, ricorda quella del 2021, quando circa 5000 persone attraversarono il confine in meno di 24 ore. “Siamo sopraffatti, siamo sull’orlo del collasso”, l’allarme degli agenti della polizia Nazionale e della Guardia Civil di stanza a Ceuta, come riportano i media. 

“Il governo è totalmente impegnato a fornire una risposta immediata alla situazione a Ceuta. Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, lavorando con le autorità marocchine e internazionali, e preparando le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile. È il momento di costruire soluzioni, con responsabilità e cooperazione”, le parole del premier Pedro Sanchez in un post su X.  

La Spagna ha annunciato l’invio di soldati a Ceuta per garantire la sicurezza. “Le forze armate rafforzeranno la Guardia Civil nell’esercizio dei suoi poteri e di qualsiasi altra misura necessaria per mantenere la sicurezza nella città di Ceuta”, riporta un comunicato del ministero dell’Interno. 

 

 

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