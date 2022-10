Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi di Alice Grisa ed Emanuele Zambon, edito da AG Book Publishing, si è aggiudicato il premio “Un mare di libri – Sezione saggi” nell’ambito dell’International Tour Film Festival che si è svolto dal 4 all’8 ottobre a Civitavecchia.

La giuria, presieduta da Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, ha motivato la scelta con queste parole: “Gli autori, con uno stile semplice, immediato e coinvolgente, accompagnano il lettore nella quotidianità, vista attraverso la lente efficace del cinema. L’idea è originale e fuori dagli schemi, di primissimo livello. Interessante lo spunto di inserire consigli gastronomici ispirati a film e serie tv”.

La sinossi del libro:

Non sopporti il tuo lavoro? Non ricordi mai dove parcheggi? Devi arredare casa? Ti porti il cellulare anche in bagno? Non puoi vivere senza il calcio? Vuoi tingerti i capelli ma non sai di che colore? Giocavi solo a tennis ma poi hai scoperto il padel? In questo volume troverai il film e la serie tv che rispecchiano il tuo carattere, i tuoi gusti, le tue passioni. Cult movies, pellicole da riscoprire, serie seguitissime o dimenticate: 100 titoli presentati con piglio critico ma anche stile fluido e a tratti ironico, e associati in maniera originale ad altrettanti stati d’animo, problemi da risolvere, questioni in sospeso. Tutti accompagnati da curiosità e consigli gastronomici ispirati ai film e alle serie tv presi in esame.

AG Book Publishing / AG Solutions Sas

Via Borghesano Lucchese, 3

00146 Roma (RM)

Tel. 340/4191549

www.agbookpublishing.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...