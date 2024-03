Acea Run Rome, il 17 marzo la maratona di Roma

Torna l’appuntamento con la Maratona di Roma, la competizione sportiva dal percorso unico al mondo.

Domenica 17 marzo, alle 8.30, gli atleti della Acea Marathon Rome partiranno dai Fori Imperiali con il passaggio davanti al Colosseo, all’Arco di Costantino, il Palatino e Circo Massimo. E ancora sul Lungotevere, passando davanti la basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo, Foro Italico, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, le scalinate di Santa Maria in Aracoeli e del Campidoglio, il Teatro di Marcello. Ultimo chilometro di nuovo davanti l’Arco di Costantino e il Colosseo, i metri finali con il traguardo sempre ai Fori Imperiali.

Per quel che riguarda la viabilità, dalla notte tra sabato e domenica, un minuto dopo la mezzanotte, scatteranno le prime chiusure al traffico che interesseranno l’asse via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Cerchi; dalle 8 lo stop verrà esteso progressivamente a tutto il percorso della manifestazione.

Tutti i DETTAGLI su chiusure e deviazioni del trasporto pubblico locale sul sito Roma Mobilità.