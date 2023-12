Threads, il 14 arriva in Europa il rivale di X che parte da Instagram

(Adnkronos) – Dopo il lancio negli Stati Uniti e il Regno Unito lo scorso luglio, Threads verrà esteso agli utenti dell'Unione Europea il 14 dicembre. Meta non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale, scegliendo invece di aggiornare il sito web di Threads con un conto alla rovescia senza titolo, non visibile nei paesi in cui Threads è già disponibile. Gli utenti europei di Instagram possono anche cercare il termine "ticket" all'interno dell'app per scoprire un invito digitale a Threads, completo di un codice QR scansionabile e un orario di lancio, che potrebbe variare a seconda del paese di residenza dell'utente. Un timer di conto alla rovescia mostra cinque giorni e venti ore rimanenti. Nel background cadono coriandoli rosa e arancioni. Lo stile del timer è quasi identico a quello utilizzato da Meta per lanciare Threads a luglio. Il ritardo nel lancio di Threads nell'UE è stato causato da quella che il portavoce di Meta Christine Pai ha descritto come "incertezza normativa", probabilmente in riferimento alle rigide regole dell'Atto sui Mercati Digitali (DMA) del blocco europeo. In particolare, Threads funziona trasportando i propri dati da Instagram al nuovo social senza un'iscrizione. Non è immediatamente chiaro se sono state apportate modifiche all'esperienza di base di Threads nell'UE per adattarsi a queste regole. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

