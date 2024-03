Serie A1 Tigotà Due giornate al termine, lotta Playoff e corsa salvezza all’ultimo respiro

Due giornate al termine della Regular Season della Serie A1 Tigotà. Tanto ancora in gioco per le quattordici formazioni protagoniste del massimo campionato: se la vetta è blindata da Conegliano, ancora imbattuta, e Trento è già sicura della retrocessione, tanta incertezza per il secondo posto, la griglia Playoff e la lotta salvezza. In attesa dell’emozionante weekend di gare visibile su VBTV, ufficializzato il programma dell’ultima giornata: tutti i match si giocheranno domenica 24 marzo alle 17, Roma-Novara in diretta RaiPlay mentre Firenze-Cuneo in onda su Sky Sport.

La venticinquesima giornata offre quattro match. Si parte alle 17 con l’Allianz Vero Volley Milano che, dopo il 3-0 rifilato al Fenerbahce e prima del ritorno in Turchia della Semifinale di CEV Champions League, ospita Il Bisonte Firenze. Un’ora più tardi, scontro diretto Playoff tra la TrasportiPesanti Casalmaggiore e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia: con un punto, le biancoverdi metterebbero fuori gioco le rosa, chiamate a fare sei punti nelle ultime due partite per sperare nella post season.

Alle 18.30, l’Itas Trentino accoglie, per la penultima partita casalinga (recupero contro Bergamo in programma mercoledì 20 marzo), la UYBA Volley Busto Arsizio, ad un punto dalla matematica salvezza dopo il bel 1-3 in casa di Bergamo della scorsa settimana. Alle 20.30, in diretta Rai Sport, la Prosecco Doc Imoco Conegliano resta al Palaverde dopo il sensazionale successo contro l’Eczacibasi per la sfida contro la Wash4Green Pinerolo.

Tre gare in programma domenica 17 marzo. Alle 17, bel confronto tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Aeroitalia SMI Roma, entrambe in piena lotta per i rispettivi obiettivi. In contemporanea alle 19.30 lo scontro salvezza a distanza tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la Volley Bergamo 1991: le gatte, a +3 con una partita in più, giocheranno in casa il derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, reduce dallo 0-3 in Svizzera contro il Neuchatel nella Finale d’andata di CEV Cup, mentre le orobich