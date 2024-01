“2010” è il nuovo singolo di El Simo

Dal 17 novembre 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “2010”, il nuovo singolo di El Simo.

Il brano “2010” rappresenta un viaggio emozionante nella vita del giovane cantautore. A soli 13 anni “El Simo” affronta il tema del bullismo attraverso la potente lente della musica. Nato nel 2010, il titolo del brano richiama l’anno di nascita di questo talentuoso artista in erba. L’artista sottolinea che la canzone è una testimonianza personale, un modo per esprimere sé stesso e condividere le sfide che ha affrontato, raccontando esperienze vissute che esplorano i complicati rapporti tra adolescenti in questo periodo storico. Nel testo, emerge una trama di rinascita e resilienza, con Simone che dichiara di essere “rinato” grazie alla musica e di aver imparato a superare i momenti difficili rimanendo saldo e fiero di sé.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Affronto il tema del bullismo attraverso la potente lente della musica”.

Il videoclip di “2010” è frutto di una collaborazione creativa tra El Simo e Olsi Arapi. Infatti, il video è stato interamente girato con un cellulare nella cameretta dell’artista, per poi essere sottoposto a post-produzione da parte di Olsi Arapi in una forma giocosa e giovane, al fine di rispecchiare l’identità di El Simo.

Biografia

Simone Di Cesare, noto come “El Simo” residente a Crispiano e studente del primo anno di scuole superiori, ha chiaramente delineato il suo percorso nel mondo della musica.

Figlio di un veterinario appassionato di musica, Simone ha iniziato il suo percorso musicale sin da piccolissimo, abbracciando strumenti come il violoncello e le percussioni a soli 4 anni.

I suoi brani precedenti, tra cui “Mia”, “Hollywood” e “La mia estate”, hanno già conquistato il pubblico e hanno trovato spazio in rinomati circuiti radiofonici come la z100newyork, grazie alla collaborazione con la Sony Music Publishing. Il brano “Mia” è stato persino inserito in una compilation della Alpha Records, insieme ad altri brani dell’apprezzato cantante Sangiovanni.

Tutti i suoi brani sono a cura del suo produttore Olsi Arapi con l’autrice Federica De Rosa in arte SHINE (tranne Hollywood che è stata co prodotta con Roman Meister).

Alla scuderia si aggiunge anche la figura del padre Marco, musicista anche lui, dove stanno delineando un percorso musicale originale dove il rap si mescola con particolari ritmi e sound.

