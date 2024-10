🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

12 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete evitate le discussioni in questo fine settimana, si rischia di non finire piu’ e senza arrivare da nessuna parte, meglio evitare lo spreco di energie

♉️ Toro arrivano notizie in famiglia che riguardano un evento importante si festeggera’ qualcosa ed e’ l’occasione per fare nuovi incontri, magari scocca la scintilla

♊️ Gemelli le scelte che fate necessitano di un po’ d’astuzia questa unita a un buon fiuto vi fanno arrivare ad imboccare una strada molto fortunata, ci sono soddisfazioni in vista

♋️ Cancro per chi lavora in proprio ci possono essere delle piccole flessioni, nulla d’importante e recupererete, per gli altri la giornata scorre tranquilla

♌️ Leone i patti saranno chiari, e sara’ qualcosa che stabilirete con qualcuno, ci saranno un po’ di comunicazioni che vanno e vengono ma varra’ la pena stare dietro a questa cosa, nel tempo produrra’ guadagni la giornata e’ buona

♍️ Vergine Si avvicinano nuvole in famiglia, qualche problemino arriva passa e va, ma disturbera’ abbastanza, onde evitare lungaggini, pensate alla soluzione che troverete immediata e il fine settimana scorre liscio

♎️Bilancia arriva la fortuna che interviene e vi fa un regalo, su che settore interviene non lo sappiamo ma cosa certa e’ che dobbiamo stare attenti a non farci cogliere di sorpresa

♏️Scorpione arrivano comunicazioni che probabile state aspettando, si risolve qualcosa che vi ha dato filo da torcere siete un po’ stanche ma anche molto contente, e infatti arrivano le soddisfazioni, la giornata e’ buona

♐️Sagittario la giornata e’ utile per rimettere ordine nei pensieri e sopratutto nei progetti da portare avanti, e quelli da lasciare indietro, una volta fatto questo saprete anche in che direzione andare, la giornata e’ buona

♑️Capricorno attenzione a qualcuno di poco chiaro si finge amico ma non lo e’, dovrete scegliere se lasciar correre o dire esattamente quello che pensate, la giornata e’ piena di dubbi

♒️Acquario c’è una condizione complicata, è probabile che risentiate della stanchezza, oppure vi sentite messi in disparte e incompresi. Dovete fare il possibile per superare o condizionerà a lungo il vostro umore.

♓️Pesci arriva per voi un’opportunita’ che finalmente vi porterà il denaro che ricomincia a circolare, e arrivano notizie molto positive di lavoro, ma non escludo personali che anche se sono pesanti da raggiungere come traguardi, li raggiungerete arriverete tirando fuori il meglio di voi, costanza e pazienza sono le parole d’ordine

Buon sabato a tutti



