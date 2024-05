ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 12 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete in questo periodo con il carisma e fascino che avete, oltre una buona dialettica, tutto vi arriva automaticamente, ma non ci siete arrivati per sbaglio, avete lavorato su questa cosa, e arriva una soluzione a un ostacolo che vi ha preoccupato molto e che comunque avete combattuto bene, si risolve

Toro a volte avete la sensazione di avere la testa un po’ per aria, o di non saper bene che direzione prendere al riguardo di una faccenda, a volte anche non prendere decisioni affrettate e’ una scelta, fermatevi e riposate, non sono cose di vitale importanza, possono aspettare, e quindi dedicatevi a cio’ che vi piace fare senza nessun senso di colpa.

Gemelli siete molto bravi a mediare per le questioni altrui, ma molto meno per voi, ipercriticarvi, non vi fa bene, cercate di accettare quello che siete e valete, farete meno fatica e inizierete anche a guardare il mondo in modo diverso, godetevi la giornata di riposo e non pensate a nulla

Cancro ti senti un po’ stretto nelle situazioni dove lentamente si cerca di prendere il controllo dei vostri spazi, non permettete una cosa del genere, non e’ giusta e sopra tutto vi fa stare male, chiarite questa cosa e se comprende bene, diversamente sappiatevi regolare

Leone attenzione la vostra disinvoltura nel fare cambiamenti, in generale migliorie scatena l’invidia e la gelosia di altre persone, poco importa che a farlo sia ” una regina ” l’invidia non ha colore, evitate per un po’ di tempo di farlo notare e vedrete che vi sentirete meglio anche voi, oggi giornata di relax

Vergine il vostro savoir -fare vi porta spesse volte a raggiungere dei buoni obiettivi e anche soluzioni quasi prima che accada un problema quindi molta gratitudine arriva da chi aiutate senza nemmeno esserne consapevoli, oggi arriva un regalo a sorpresa

Bilancia qualcosa che vi sta a cuore verra’ chiarito, sara’ un viaggio che qualche problema lo presenta, ma voi siete esperti navigatori di mari agitati, e quindi aggiusterete la rotta e arriverete comunque alla vostra meta, consapevoli che nulla e’ facile e niente impossibile, la giornata e’ buona

Scorpione siete un po’ indecisi riguardo a questioni che riguardano le emozioni, piu’ scavate a fondo e piu’ comprendete che la vostra felicita’ e’ da un bel po’ che l’avete messa da parte, e’ ora di farla emergere, e di viverla, la giornata e’ buona comunque

Sagittario attenzione a questioni economiche dove un po’ di confusione c’e’ riorganizzate le fila e ripartite, evitate per un po’ le spese superflue. La giornata e’ buona

Capricorno possibile l’invito da parte di qualcuno in qualche posto simpatico, un uscita per staccare un po’ la spina dalla solita routine e sopratutto per prendere coscienza che ci si puo’ divertire anche, oltre che pensare a lavorare, sistemare e riassettare, godetevi la giornata in pieno relax e pace, e la giornata infatti scorre liscia

Acquario c’e’ qualche spostamento, movimento che farete verso un posto che a voi fa recuperare energie, quindi andrete molto probabilmente in un posto dove vi sentite bene e a vostro agio, e se la compagnia e’ giusta, sara’ perfetto, in ogni caso la giornata e’ positiva

Pesci che dire un bel fine settimana all’insegna delle coccole da fare e da ricevere, di pace e di assoluto relax com’e’ giusto che sia, potrebbe arrivare una dichiarazione, la giornata e’ buona



