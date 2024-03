Lasciare andare, il nuovo romanzo di Max Deste. Dal primo marzo 2024 in tutte le librerie

Una storia dolce, drammatica, ricca di colpi di scena. Un’immersione profonda nel disagio giovanile e di conseguenza nell’infelicità degli adulti, fino a risalire in superficie attraverso l’arte e la bellezza.

Per ordinarlo online:

Ibs: https://www.ibs.it/lasciare-andare-libro-max-deste/e/9788830693111#cc-anchor-dettagli

Amazon: https://www.amazon.it/Lasciare-andare-Max-Deste/dp/8830693111

Con questa nuova opera, Max Deste racconta il disagio giovanile prendendo l’esempio del protagonista della vicenda narrata, un adolescente in crisi (perdita della madre, padre violento, solitudine, fughe da casa, prospettive lavorative non soddisfacenti, relazioni affettive problematiche ), che trova un rifugio nella lettura dei classici della letteratura, dai quali prende in seguito spunto per sfogarsi in modo creativo, scrivendo un diario poetico in versi endecasillabi, che lo aiutano a dare ordine al caos che lo circonda, fino a diventare a sua volta scrittore e poi adulto, imparando ad accettare il suo destino.

In questo testo, la figura del poeta si configura come l’ultimo baluardo dell’homo sapiens, in un contesto di crisi sempre più condizionato dagli algoritmi e dalla rapida evoluzione tecnologica. La sua vicenda appare dunque paradigmatica per le nuove generazioni, che sono invitate a riscoprire la poesia e la magia della parola, attraverso il verso della tradizione per eccellenza, l’endecasillabo.

Questo libro è stato inoltre anticipato nel novembre 2023 da un album musicale (Dal titolo “Omaggio al poeta”, 9 poesie messe in musica) che funge da colonna sonora, con il quale Deste (che è anche cantautore) prova ad esprimere parte delle emozioni provate del protagonista del romanzo stesso “Lasciare andare”.

Links per ascoltare la colonna sonora:

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/4pXDhAy0rTlKImQzm61DGf

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wDllmAtVg-0&list=OLAK5uy_m0Ps6nPhOZamR-hyxBw1OzEsaY1f-7qMg

Biografia dell’autore

Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero. Laureato in lettere a Losanna con una tesi su Silone, in seguito ricercatore presso il FNS, attualmente vive nel Canton Ticino, dove è insegnante di scuola media e docente DFA.

Dopo la raccolta poetica Chiarori in una notte senza stelle (2006), e la trilogia teatrale Le metamorfosi (2011), ha pubblicato quattro romanzi: Show Surprise (2013), Segui il tuo respiro (2017), Il desiderio di cadere (2022) e Lasciare andare (2024).

Sul piano musicale, si segnalano in particolare gli album Borderline (2008), Solitaire (2009), Rumore primo (2011), We are the same (2013), Il tuo cigno è morto (2013), Ok Silenzio (2018), Antidoto 21 (2021) e Omaggio al poeta (2023). Diversi singoli sono ancora diffusi in numerose radio e alcuni hanno raggiunto i primi posti delle classifiche indie italiane.