Rifiuti: assessore Roma, su Ama polemiche strumentali dall’opposizione

Su Ama polemiche strumentali dall’opposizione. “Fanno sorridere le dichiarazioni a mezzo comunicato stampa da parte di consiglieri dell’opposizione, che invocano la necessità di un Consiglio straordinario per avere risposta alle loro domande. Polemiche strumentali che si ripetono sempre uguali da settimane, se non da mesi, su argomenti rispetto ai quali hanno presentato diverse interrogazioni in Assemblea Capitolina che hanno avuto risposta in aula, come da regolamento”. Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. “Certo, magari le risposte non erano quelle che avrebbero voluto sentire, ovvero ammissioni di responsabilità su presunte opacità gestionali, e allora continuano con le loro illazioni offensive rispetto al lavoro che ogni giorno l’Azienda svolge per questa città, queste sì insopportabili – aggiunge Alfonsi -. Ribadiamo la nostra piena fiducia nel nuovo management di Ama, che sta lavorando sodo per cambiare e rendere più efficiente l’Azienda grazie al nuovo piano industriale e agli impianti, rompendo un immobilismo protrattosi per troppi anni. La strada è tracciata, e non si torna indietro”, conclude l’assessore.