Primo cartellino bianco: il fair play vince in Portogallo

Fisio fit

L’arbitro Catarina Campos ha fatto la storia durante la gara di Coppa di Portogallo tra Benfica e Sporting Lisbona, assegnando per la prima volta un cartellino bianco.

Cos’è?

Il cartellino bianco è un’innovazione introdotta dalla FIFA per premiare il fair play. Mentre i cartellini gialli e rossi vengono utilizzati per sanzionare le infrazioni e i comportamenti scorretti, il cartellino bianco viene utilizzato per premiare i gesti positivi durante la partita. Il suo uso è un’iniziativa della Federcalcio portoghese per promuovere l’etica e il gioco pulito nelle competizioni.

Cos’è successo?

Gli staff medici delle due squadre femminili si erano precipitati sugli spalti per soccorrere un tifoso che aveva avuto un malore durante il derby della capitale portoghese allo stadio Da Luz. Il cartellino bianco è stato assegnato tra gli applausi degli spettatori. Il Benfica ha poi vinto la partita per 5-0. Ma il momento dell’assegnazione del cartellino rimarrà nella storia come un esempio di fair play e solidarietà.

Questo episodio è stato un esempio significativo di fair play e solidarietà e ha mostrato che, nonostante la competizione, lo sport è anche un’occasione per promuovere l’importanza del gioco leale e l’aiuto reciproco tra squadre e tifosi.