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Zerocalcare torna con ‘Due picci’, svelato il trailer

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Netflix svela il trailer e le nuove immagini di ‘Due spicci’, la nuova serie di animazione in 8 episodi, creata, scritta e diretta da Zerocalcare e prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con BAO Publishing. Ad accompagnare il trailer, le note del nuovo brano inedito di Coez ‘Ci vuole una laurea, che farà parte della colonna sonora ufficiale della serie. 

 

 

Immancabile, inoltre, il ritorno di Giancane per la sigla di ‘Due spicci’ con il brano inedito “Non ti riconosco più” (che debutterà in radio e su tutte le piattaforme il 22 maggio). Già autore delle sigle e soundtrack delle precedenti serie ‘Strappare lungo i bordi’ e ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’, il cantautore romano e collaboratore storico di Zerocalcare ha firmato anche altri brani strumentali della serie. 

Nella nuova serie firmata dal celebre fumettista, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Accanto a Zero sempre l’immancabile presenza della sua coscienza, l’Armadillo a cui Valerio Mastandrea torna a prestare l’inconfondibile voce. 

Arriverà su Netflix il 27 maggio.
 

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