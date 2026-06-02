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Zerocalcare e la polemica su Due Spicci: “Non pago io, ma potevo essere alleato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Zerocalcare risponde alle accuse. Oggi, martedì 2 giugno, il fumettista ha replicato alla polemica scoppiata, dopo varie segnalazioni anonime, per una paga che sarebbe stata troppo bassa per gli animatori che hanno lavorato alla serie ‘Due Spicci’, appena sbarcata su Netflix. Per farlo, Zerocalcare ha postato un video sul proprio profilo Instagram, sfruttando i suoi disegni per dire la sua. 

“Scusate, questo è un video serio e banale che dice cose scontate, ma visto quanto è montata la polemica in questi giorni mi sembra che di scontato non ci sia più nulla”, ha detto Zerocalcare, “mi pare abbastanza evidente che io sono l’autore della serie, vuol dire che io faccio la parte creativa, scrivo la storia, disegno i personaggi, doppio le voci, non sono io che assumo, decido o pago chi lavora la produzione”.  

“Non ho proprio accesso a quelle informazioni. Io le due o tre volte che ho incontrato qualcuno, nessuno mi ha mai esposto una lamentela o detto che lavoravano in una situazione critica”, ha spiegato il fumettista, “Mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato”.  

 

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