Lunedì 7 agosto alle ore 20.30, presso il Parco Simonetta Colaceci, non a caso in via Jenne, a Falasche, prenderà il via la XXXI Marcia della Transumanza Falasche-Jenne. Un momento di forte aggregazione, di unione tra paesani e di allegria che seguirà poi nella mattinata di martedì 8 alle 8.30 dove i cavalli e i cavalieri riceveranno la benedizione e partiranno alla volta di Jenne. Cinque giorni di cammino, di meditazione, di spiritualità che riunisce l’uomo alla natura, in paesaggi naturalistici spettacolari e ricchi di storia. I nostri avi hanno percorso quel tratturo negli anni passati per sopravvivere allo scorrere lento delle stagioni, e ancora oggi, i nostri cavalieri, rivivranno le fatiche e le emozioni di un tempo. Ricordiamo che proprio qualche mese fa, take tratturo Falasche – Jenne è stato ufficialmente riconosciuto dal Consiglio d’Europa. Un ringraziamento speciale va ad Antonio Volpi, instancabile Presidente dell’ass. L.U.P.A., organizzatore della Transumanza, ai Comuni di Anzio e di Jenne per aver concesso i loro patrocini, all’Ass. La Voce di Falasche per organizzare ogni anno una splendida partenza e a tutti i cavalieri, attori principali di questa stupenda tradizione.

